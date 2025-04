Der SV Waldhof Mannheim hat im Abstiegskampf der 3. Liga einen großen Rückschlag erlitten. Vor heimischem Publikum unterlagen die Mannheimer gegen den Tabellenletzten Unterhaching.

Es war ein bitterer Abend für den SV Waldhof Mannheim: eine Heim-Niederlage gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten der 3. Liga, Piffe der eigenen Fans und die Lage im Abstiegskampf hat sich weiter verschärft. Beim 0:2 (0:2) gegen die SpVgg Unterhaching erzielten Lenn Jastremski (22. Minute) und Manuel Stiefler (43.) die Tore. In der Tabelle bedeutet das, dass die Mannheimer mit 38 Punkten vorerst auf dem 15. Platz verharren. Am kommenden Sonntag (13.04., 13:30 Uhr) empfängt der SV Waldhof Mannheim den TSV 1860 München.

Effiziente Unterhachinger bringen Mannheim in die Bredouille

In einer kuriosen ersten Hälfte hatten die Mannheimer mehr vom Spiel und durchaus Chancen, eigene Treffer zu erzielen. André Becker beispielsweise kam zwei Mal zum Kopfball (6. und 21.), brachte den Ball aber nicht aufs Tor. Der Stürmer vergab auch in der 27. Minute, als er in die Tiefe geschickt worden war, den Ball aber nicht an Unterhachings Torhüter Kai Eisele vorbeischieben konnte. Den Nachschuss vergab Felix Lohkemper.

Die Gäste waren effizienter und nutzten ihre einzigen beiden Gelegenheiten. Nach einer Flanke köpfte Jastremski mit einer Bogenlampe ins linke Eck zur Führung ein. Kurz vor der Pause erhöhte Stiefler per Außenrist, nachdem er freigespielt worden war und allein aufs Tor zulief.

Mannheim tut sich sehr schwer

Nach der Pause versuchten die Mannheimer viel, um zurück ins Spiel zu finden. Aber die Angriffe wirkten verzweifelt und gegen die defensiv gut sortierten Unterhachinger fiel den Buwe zu wenig ein. So gelang es den Mannheimer in der zweiten Hälfte nur in zwei Szenen, sich eine große Chance zu erspielen. Aber Lohkemper scheiterte freistehend vor dem Tor und Seyhan Yigits Versuch aus spitzem Winkel wurde gerade noch geblockt. Letztlich waren die Unterhachinger sogar näher am dritten Treffer dran, trafen aber zwei Mal den rechten Pfosten. Es blieb beim 0:2, das die Situation für das Team von Trainer Bernhard Trares noch komplizierter macht.

Sportchef Loviso verlässt Waldhof Mannheim

Vor der Partie hatte der Verein verkündet, dass Sportchef Anthony Leviso und der SV Waldhof Mannheim künftig getrennte Wege gehen. Der 34-Jährige werde den Club nach der Partie gegen den TSV 1860 München am kommenden Sonntag verlassen, teilte der Fußball-Drittligist mit. Loviso, einst Assistent der Geschäftsführung und Chefscout der Kurpfälzer, war seit April 2024 für die sportlichen Entscheidungen des Traditionsvereins verantwortlich. "Wir konnten einige wichtige strukturelle und inhaltliche Themen nachhaltig voranbringen", sagte Loviso über das vergangene Jahr. Im Saisonendspurt der 3. Liga geht es für die Mannheimer allerdings einzig und allein um den Klassenerhalt. Der mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestartete Tabellen-15. liegt nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen.