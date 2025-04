Slapstick-Gegentor und kaum Chancen - Waldhof verliert gegen 1860

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim hat sein erstes Spiel unter Neu-Trainer Dominik Glawogger verloren. Die Mannheimer unterlagen gegen 1860 München mit 0:3.

Seinen Einstand beim SV Waldhof Mannheim hatte sich Dominik Glawogger sicherlich anders vorgestellt. Zum Abschluss der Englischen Woche unterlagen die Kurpfälzer im Heimspiel gegen 1860 München mit 0:3. Damit stecken die Mannheimer weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Nach der 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching am Dienstag hatten die Vereinsverantwortlichen am Mittwoch die Reißleine gezogen, Cheftrainer Bernhard Trares freigestellt und Dominik Glawogger als Nachfolger präsentiert.

Nach verhaltenem Beginn mit leichten Spielvorteilen für Mannheim schien es zunächst mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden in die Pause zu gehen, ehe Mannheims Maximilian Talhammer den vorbeieilenden Tim Danhof im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Thore Jacobsen zwei Minuten vor der Pause zum 1:0 für die Münchner Löwen (43. Spielminute).

Auch in Halbzeit zwei zeigte sich Mannheim wenig torgefährlich. Die erste Möglichkeit bot sich kurz nach Wiederanpfiff für 1860 München, doch der Fallrückzieher von Julian Guttau landete in den Händen von Mannheims Keeper Jan-Christoph Bartels (46.). Danach passierte wenig. Ein individueller Patzer brachte den Waldhof dann endgültig auf die Verliererstraße. Mannheim-Torhüter Bartels verlor im eigenen Strafraum nach einem Einwurf den Ball, versuchte im Nachsetzen das Spielgerät wiederzuerobern und kam auf Höhe der Eckfahne gegen Dickson Abiama ein weiteres Mal zu spät. Abiamas Flanke landete mustergültig auf dem Kopf von Patrick Hobsch, der sich am Fünfmeterraum gegen Marcel Seegert durchsetzte und nur noch ins leere Tor einnicken musste (61.). Ein gleichsam ärgerlicher wie unnötiger Gegentreffer aus Sicht der Mannheimer.

Mannheim bäumt sich auf, 1860 trifft

In der Folge bäumte sich Mannheim zwar auf und versuchte, zum Anschlusstreffer zu kommen, doch der Treffer fiel auf der anderen Seite. Nach einem Steckpass von Guttau traf der eingewechselte David Philipp aus spitzem Winkel zum 3:0 (83.). Die Entscheidung.

Der SV Waldhof Mannheim bleibt nach der Niederlage mit 38 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz und ist damit punktgleich mit dem VfB Stuttgart II, der einen Platz dahinter rangiert. Lediglich die um acht Treffer bessere Torverdifferenz aus Sicht der Mannheimer trennt die beiden Teams. In der kommenden Woche trifft der SVW auf den Tabellen-19. Hannover 96 II. Anpfiff ist am Sonntag, 20. April um 16:30 Uhr in Hannover.