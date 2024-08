Der Aufsteiger VfB Stuttgart II rettet sich nach starkem Beginn gegen SV Wehen Wiesbaden noch zu einem Punkt. Die aufreibende Partie blieb bis zum Abpfiff offen.

Der VfB Stuttgart II startete überzeugend und endete schwach gegen die Gäste aus Wiesbaden. Am Ende trennten sich Auf- und Absteiger mit einem 2:2 (2:1) nach einer aufreibenden Partie. Zunächst gingen die Gastgeber durch ein Eigentor des Wiesbadener Abwehrspielers Florian Carstens mit 1:0 (18. Minute) in Führung. Kurze Zeit später erhöhtem die Schwaben durch Thomas Kastanaras (42.). Wiesbaden erholte sich jedoch schnell und traf kurz vor der Pause durch Ivan Franjić (41.) zum Anschluss und in der zweiten Hälfte durch ein Eigentor des Stuttgarters Maximilian Herweth (59.) zum Ausgleich.

Nach einem guten Saisonstart war es für die Schwaben wichtig, gegen die Gäste aus Wiesbaden ihre Ambitionen in der 3. Liga weiter zu festigen. Beide Mannschaften gingen mit einem Sieg und einem Unentschieden aus ihren bisherigen Spielen auf Augenhöhe ins dritte Match der Saison.

Offensive Stuttgarter belohnen sich mit Doppelschlag

Der VfB versuchte von Anfang an das Spiel an sich zu reißen, zeigte sich laufstark und offensiv. Die Wiesbadener konnten das Tempo zunächst mithalten. Nach einem souveränen Pass von Samuele di Benedetto, marschiert Moussa Cissé Richtung Tor und traf mit seiner Hereingabe den Außenrist von Wiesbadens Abwehrspieler Florian Carstens. Glückliche Fügung für die Gastgeber, denn der Ball rollt zum 1:0 über die Linie (18.) und der VfB Stuttgart ging mit diesem Eigentor in Führung.

Wiesbaden zeigte sich vom Eigentor überrumpelt. Die Stuttgarter nutzten diese Unsicherheit der Gäste gnadenlos aus. Jarzinho Malanga sorgte für ein schnelles Spiel und bediente Thomas Kastanaras an der Strafraumkante, der direkt unten links zum Doppelschlag abschloss (24.). Keeper Florian Stritzel blieb chancenlos. Die Wiesbadener wirkten vorerst geschockt und verloren viele Bälle an die Gastgeber.

Wiesbaden berappelt sich in der Folge

Zu Beginn der Partie war es Samuele di Benedetto der die Führung der Stuttgarter eingeleitet hatte, kurz vor der Halbzeit sollte aber er es sein, der den Wiesbadenern den Anschluss ermöglichte. Durch einen fatalen Fehlpass im Mittelkreis ermöglichte er Ivan Franjić den Durchmarsch in den Sechzehner und den leicht abgefälschten Abschluss (41.) zum 2:1 Anschlusstreffer rechts oben in den Winkel.

Eigentor auf der anderen Seite bringt den Ausgleich

Wehen Wiesbaden kam mit ordentlich Dampf aus der Kabine und konnte mit viel Offensivwucht die jungen Spieler aus Stuttgart verunsichern. Es kam, wie es kommen musste, denn die die Gäste waren in der zweiten Hälfte von Beginn an spielbestimmend: Ausgerechnet ein Eigentor sorgte dann für den Ausgleichstreffer (59.) in der Partie. Nach einer Balleroberung der Wiesbadener in der Stuttgarter Hälfte flankte Nick Bätzner zunächst recht ungefährlich in Richtung Stuttgarter Tor und traf dabei Maximilian Herweth, der den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälschte.

VfB Stuttgart II bleibt weiter ungeschlagen

Nach einem umstrittenen Foulelfmeter (74.) hätten die Gäste aus Wiesbaden das Spiel auch komplett drehen können. Doch der Schuss von Franjić ging gegen den rechten Pfosten, es blieb beim, für die Stuttgarter glücklichen, Unentschieden. Obwohl sie zu Beginn mit 2:0 in Führung lagen, war der SV Wehen in der zweiten Hälfte deutlich überlegen. Die Schwaben bleiben damit in ihrer Drittligasaison weiterhin ungeschlagen.

Für den VfB II geht es nächste Woche bei Dynamo Dresden weiter (31.8., 14:00 Uhr). Wehen Wiesbaden trifft am vierten Spieltag der Saison auf Energie Cottbus (1.9., 13:30 Uhr).