Der Drittligist zeigt in Dortmund eine kontrollierte Leistung, kann sich offensiv aber lange nicht entscheidend in Szene setzen - bis zur 83. Minute.

Sascha Voelcke sorgte in der Schlussphase der ausgeglichenen Begegnung für den umjubelten Siegtreffer der Kurpfälzer (83. Minute). Waldhof-Trainer Bernhard Trares schickte die selbe Startelf aufs Feld wie zuletzt beim überzeugenden 3:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue, bei dem Kapitän Marcel Seegert sein 300. Spiel für die Kurpfälzer absolviert hatte.

Den besseren Start erwischten die Dortmunder. In der elften Minute zwang Angreifer Jordi Paulina Mannheims Keeper Jan-Chrisph Bartels zu einer Glanztat. Auf der anderen Seite rauschte Nicklas Shipnoskis 22-Meter-Schuss am linken Pfosten vorbei (22.). Nach einer halben Stunde nagelte Seegert den Ball an die Latte des BVB-Tores. Die besseren Chancen bis zum Wechsel boten sich den Dortmundern. Doch Bartels rettete dem Waldhof das torlose Remis zur Pause.

Voelcke gelingt der späte Siegtreffer für Mannheim

Im zweiten Abschnitt zeigte sich der Waldhof etwas aktiver. Große Torgefahr entwickelten die Gäste aber zunächst nur selten. Der BVB tat sich ebenfalls schwer, sich offensiv in Szene zu setzen. Als alles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, ließ Voelcke die Mannheimer doch noch jubeln. Bedient durch Kelvin Arase zog der Linksverteidiger wuchtig ab und überwand BVB-Keeper Silas Ostrzinski, dem der Ball über den Handschuh rutschte.

Mit 15 Punkten stehen die Kurpfälzer auf Rang neun der Tabelle. Weiter geht es für die Mannheimer am Sonntag (27.10.2024). Dann gastiert der SV Wehen Wiesbaden im Carl-Benz-Stadion.