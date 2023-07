Tobias Raschl im Betze-Fieber: "Ich hatte Gänsehaut"

per Mail teilen

Tobias Raschl ist der Neue im Mittelfeld beim 1. FC Kaiserslautern. Doch der Start gegen St. Pauli verlief holprig. Bei SWR Sport zeigt sich der 23-Jährige trotzdem optimistisch.

Erstes Spiel für den FCK, erster Fernsehauftritt: Bei SWR Sport erzählt der gebürtige Düsseldorfer Tobias Raschl von seinem Start bei den Roten Teufeln. Gegen St. Pauli stellt er sich zum ersten Mal für die Roten Teufel auf den Rasen. Und das vor 44.000 Zuschauern: "Das war ne richtig geile Kulisse. Dieses Gefühl, das macht was mit einem. Da hatte ich Gänsehaut."

Tobias Raschl: "Mein Kopf war matsch"

Doch der Auftakt verläuft holprig: Ausgerechnet Raschl verursacht gegen Spielende einen unglücklichen Elfmeter für St. Pauli und bereitet damit den Weg für den entscheidenden 2:1-Siegtreffer der Gäste.

"Mein Kopf war Matsch danach, das war schwer zu verkraften. Ich bin die Nacht auch schlecht eingeschlafen."

Voller Fokus auf die kommenden Spiele

Seinen Einstand hatte sich Raschl anders vorgestellt. Normalerweise gehört es zu seinen größten Stärken, besonnen und flexibel zu agieren. Raschl ist ein Multitalent, kann im Mittelfeld variabel eingesetzt werden.

Doch beim Ligaauftakt wollte es noch nicht so recht funktionieren. Am verursachten Elfmeter und an der Niederlage hatte Raschl nach dem Spiel noch zu knabbern. Und trotzdem blickt er nach vorne: "Voller Fokus auf die kommenden Spiele." Raschl ist überzeugt von sich und dass er der Mannschaft helfen kann.

Spielmacher Raschl kennt seine Stürmer

Ganz neu ist das Betze-Umfeld für Raschl nicht, denn auch Ragnar Ache ist frisch bei den Roten Teufeln aufgeschlagen. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Greuther Fürth. Auch Richmond Tachie, der zusammen mit Raschl schon bei Dortmund gespielt hat, ist kein Unbekannter für den 23-jährigen Mittelfeldspieler. Ein neuer Spielmacher für den FCK, der seine Stürmer bereits bestens kennt. Gute Voraussetzung für die Offensiv-Aktionen in den kommenden Spielen.

"Das macht es für mich deutlich leichter, wenn man einige von den Jungs bereits kennt. Es macht einfach mehr Spaß."

Stabilität für den FCK

Raschl möchte mit den Roten Teufeln die letzte Saison bestätigen, die Klasse weiter halten. Nach dem Aufstieg gilt es, sich in der Liga zu stabilisieren. Das heißt für Raschl aber keineswegs weitere Ambitionen abzulegen: "Klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen."