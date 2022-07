SWR Sport mit FCK-Boss Thomas Hengen und den neuen Stars der Bundesligisten

Neben der 2. Liga geht auch SWR Sport mit den Top-Themen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag (21:45 Uhr) wieder an den Start. Gast im Studio ist Thomas Hengen, der Geschäftsführer Sport des 1. FC Kaiserslautern.

Endlich geht es wieder los! Die Fußball-Fans im Südwesten freuen sich auf den Zweitliga-Start am Wochenende. Schon am Freitagabend ist der 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg gefordert. Der Aufsteiger aus der Pfalz trifft im Traditionsduell auf Hannover 96 und rechnet mit einem vollen Fritz-Walter-Stadion.

Studiogast Thomas Hengen über Gegenwart und Zukunft des FCK

Wie der Saisonstart der Pfälzer gelaufen ist und wie der FCK Zukunft und Gegenwart plant und gestaltet, darüber spricht SWR Sport mit Studiogast Thomas Hengen, dem Geschäftsführer Sport des 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Landauer, ein echter Pfälzer also, begann seine Spielerkarriere als Profi in Kaiserslautern, wurde 1996 DFB-Pokalsieger, ehe er über den Karlsruher SC und Borussia Dortmund wieder an den Betzenberg zurückkehrte. Seit März letzten Jahres ist Thomas Hengen als Geschäftsführer verantwortlich für den FCK.

KSC und Heidenheim starten auswärts

Mit Thomas Hengen analysieren wir die weitere Kaderplanung des FCK und auch die Auftritte der Zweitliga-Konkurrenten aus dem Südwesten. Der Karlsruher SC startet am Sonntag beim SC Paderborn, der FC Heidenheim muss ebenfalls auswärts bei Hansa Rostock antreten.

Während bei den Zweitligisten am Wochenende bereits wieder um Punkte gekämpft wird, sind unsere Bundesligaklubs noch mitten in der Vorbereitungsphase in den Trainingslagern. Hochinteressant ist dabei vor allem, wie die künftigen Mannschaften aussehen und wie sich die neuen Stars integrieren.

Der neue VfB-Torjäger Perea - ersetzt er Sasa Kalajdzic?

Beim VfB Stuttgart beobachten wir in Kitzbühel den Kolumbianer Juan José Perea, der erst in der vergangenen Woche vom griechischen Erstligisten Ioannina verpflichtet wurde. Perea war bereits als Kind mit seinem Ludwigsburger Onkel beim VfB in der Stuttgarter Arena zu Gast. Neu ist auch Josha Vagnoman, der Verteidiger kam nach langen und zähen Verhandlungen vom Hamburger SV. Unklar ist auch die Zukunft von Torjäger Sasa Kalajdzic. Verlässt er den VfB, oder bleibt er doch? Wir fragen nach.

Neues aus Hoffenheim, Freiburg und Mainz

SWR Sport zeigt auch die Arbeitsweise von André Breitenreiter, dem neuen Trainer der TSG Hoffenheim, spricht mit dem neu verpflichteten Torjäger des SC Freiburg, dem einstigen österreichischen "Fußball-Wunderkind" Michael Gregoritsch und berichtet über die aktuellen Entwicklungen bei Mainz 05 im Trainingslager im bayerischen Grassau.

Turner Eberhard Gienger 50 Jahre nach Olympia in München

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München starten wir außerdem am Sonntag mit unserer Serie "München 72". Einer der Sportler aus dem Südwesten war damals der Turner Eberhard Gienger aus Künzelsau. Der spätere Reck-Weltmeister verhalf in den Jahren danach seinem DDR-Konkurrenten zur Flucht in die damalige BRD. SWR Sport erzählt Gienger die abenteuerliche Geschichte. Wie geht es Eberhard Gienger heute, und turnt er auch mit 70 Jahren noch die Riesenfelge? Antworten darauf gibt`s am Sonntag ab 21:45 Uhr in SWR Sport.

Moderation: Lea Wagner

