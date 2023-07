Wieder vereint: Die FCK-Neuzugänge Richmond Tachie und Tobias Raschl

per Mail teilen

Richmond Tachie kommt vom SC Paderborn, Tobias Raschl von Greuther Fürth - doch beide FCK-Neuzugänge haben eine gemeinsame Vergangenheit bei Borussia Dortmund.

Vier Neuzugänge hat der 1. FC Kaiserslautern bislang präsentiert. Neben Jan Elvedi, er kommt vom Zweitligaabsteiger Jahn Regensburg, und Tymoteusz Puchacz, der Pole wurde von Union Berlin ausgeliehen, werden auch Tobias Raschl und Richmond Tachie die Roten Teufel in der kommenden Saison verstärken. Beide waren auch in der letzten Saison in der zweiten Liga aktiv, Raschl trug das Kleeblatttrikot von Greuther Fürth, Tachie kam 17 Mal für den SC Paderborn zum Einsatz.

Früher im schwarz-gelben BVB-Trikot - FCK Neuzugang Richmond Tachie IMAGO Imago/ Thomas Bielefeld

Vor ihrer Zeit in Fürth bzw. Paderborn standen Tobias Raschl und Richmond Tachie zusammen bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Mittelfeldspieler Raschl sogar bereits seit 2015. Vier Jahre später wurde er mit den A-Junioren Deutscher Meister, durfte am letzten Spieltag der Saison 2019/20 sogar einmal in der Bundesliga ran (0:4 gegen 1899 Hoffenheim). Wegen der prominenten Konkurrenz im Mittelfeld der Gelb-Schwarzen, Thomas Delaney und Emre Can waren gesetzt, wurde Raschl später aber nur noch im Regionalligateam des BVB eingesetzt. Wo er dann ab Juli 2020 auf Richmond Tachie traf, der vom Drittligisten Viktoria Köln gekommen war.

"Tobias ist ein Supertyp, mit dem kann man viel Spaß haben"

Drei Jahre später sind beide also wieder vereint, auf die Frage von SWR Sport nach dem alten, neuen Kollegen sagt Richmond Tachie: "Tobias ist ein Supertyp, ein sehr entspannter Typ, mit dem kann man viel Spaß haben". Konkreter wird Richmond dann aber nicht, außer, dass der entspannte Tobi am Tag des Aufstiegs mit dem BVB II in die dritte Liga "ein Feierbiest" war.

"Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen"

Und wer weiß, vielleicht haben Richmond Tachie und Tobias Raschl am Ende der kommenden Saison wieder einmal einen Grund, als Feierbiester aufzufallen. Auch wenn die zweite Liga, auch wegen der beiden Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC, vom Papier her noch einmal stärker geworden ist, unmöglich ist auch in der kommenden Saison nichts: "Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen, das ist mein persönlicher Anspruch", sagt Tobias Raschl.