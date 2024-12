Er legt auf den größten Festival-Bühnen und in Party-Hotspots wie Ibiza auf – und jetzt kommt er nach Speyer: Alle Farben! Wir holen den Star-DJ am Freitag, 27. Juni für euch zum SWR Sommerfestival Rheinland-Pfalz 2025.

Datum: Freitag, 27. Juni 2025 Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Stehplätze: 24,00 Euro Tickets kaufen

Mit einem beeindruckenden Profil, das er sich in mehr als 20 Jahren aufgebaut hat, sind Musik und Live-Performances der Berliner Dance-Ikone Alle Farben (bürgerlich Frans Zimmer) mit jedem Schritt auf ein neues Level gehoben worden. Mit Hits wie Love Hurt Repeat, Good Morning, Super Girl, She Moves oder Little Hollywood ist der Berliner bei den Dance Exporten „Made in Germany“ mittlerweile ganz oben angekommen und konnte bisher mehr als 35 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen in ganz Europa und darüber hinaus ansammeln. Seine Musik und die energiegeladene Live-Performance überbrücken die Kluft zwischen tieferen, Tech House beeinflussten Clubklängen und großen Festivalhymnen.

Wie gut man mit Alle Farben feiern und tanzen kann, wissen wir von seinen Auftritten beim New Pop Festival oder dem Open Air in Mainz. Deswegen freuen wir uns schon jetzt darauf, dass er auch 2025 wieder Teil des SWR Festivalsommers ist!

Als Support steht Agatino Romero an diesem Abend ebenfalls auf der SWR Bühne. In Hamburg ansässig – und dennoch ein waschechter Italiener: Agatino Romero kommt aus der wunderschönen Stadt Catania auf Sizilien. Mit seinem neuesten Hit Pedro landete er auf Platz 1 der viralen Spotify-Charts in Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Polen, Finnland, Schweden und Norwegen.

SWR Sommerfestival Rheinland-Pfalz: Feiert mit SWR3 und Alle Farben