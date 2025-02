Eine „Tatort“-Premiere in einer Kirche: Zum Auftakt ins Festivalwochenende gibt es am Freitag, 27. Juni, eine atmosphärisch einzigartige Filmpremiere in der Speyerer Gedächtniskirche. Ab 19:30 Uhr wird dort der neueste Ludwigshafen-„Tatort: Mike & Nisha“ auf der großen Leinwand in besonderem Ambiente zu sehen sein.

Datum: Freitag, 27. Juni 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Gedächtniskirche der Protestation

Martin-Luther-King-Weg 1

67346 Speyer

Lageplan Preis: 9,00 Euro Preis Kombi-Ticket: 27,00 Euro Tickets kaufen Kombi-Tickets kaufen Programm: Die Tickets für die Tatort-Premiere beinhalten ein Begrüßungsgetränk. Ein mörderisches Kennenlernen Der neueste Krimi-Fall aus Ludwigshafen dreht sich um das junge Paar Mike und Nisha, das nach einem gescheiterten Kennenlernen mit Mikes Eltern mit zwei Leichen im Wohnzimmer steht. Panisch beschließen die beiden ihre Tat zu vertuschen, doch schnell werden Verdächtigungen aus der Nachbarschaft laut. Trotz Bemühungen, ihre Spuren zu verwischen, beginnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) nach den angeblich urlaubenden Eltern zu forschen. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Vor Ort mit dabei sind die beiden SWR „Tatort“-Kommissarinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die Einblicke in die Dreharbeiten zum Film geben. Mit Kombiticket „Tatort”-Premiere und SWR3 Open Air erleben Im Anschluss an die Filmpremiere eröffnet SWR3 mit dem Star-DJ Alle Farben das Festivalprogramm auf der großen Open Air Bühne im Technik Museum Speyer. Gäste der Premiere haben die Möglichkeit, rechtzeitig zum Auftritt von Alle Farben am Technik Museum zu sein und so beide Veranstaltungen zu einem vergünstigten Kombipreis zu besuchen.