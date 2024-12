Unter dem Motto „45 Alive“ feiern The Hooters beim SWR Sommerfestival ihr 45-jähriges Bestehen und werden den Konzertgästen mit ihre unvergessenen Klassikern am Samstag, 28. Juni rund um das Technik Museum Speyer ordentlich einheizen.

Datum: Samstag, 28. Juni 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Stehplätze: 35,00 Euro Tickets kaufen Mitwirkende: Moderation: Veit Berthold

1983 veröffentlichten sie ihr erstes Independent-Album „Amore“, das u.a. einen ihrer größten Hits, All You Zombies, enthielt. Schon 1986 hatten The Hooters vier Hit-Singles in der Tasche und waren fast ununterbrochen auf Tour. 1987 brachten The Hooters dann „One Way Home” heraus, auf dem Welthits wie Johnny B und Satellite zu finden sind. In 45 Jahre Bandgeschichte teilten sich The Hooters die Bühnen mit Stars wie U2, The Police, Bryan Adams und Peter Gabriel.

Nach Speyer kommt die aus Philadelphia stammende Band im Rahmen ihrer Jubiläumstour „45 Alive“ übrigens direkt aus Athen. Das 2023 veröffentlichte Album „Rocking & Swing“ markiert eine Rückkehr der Hooters zu ihren musikalischen Wurzeln in den frühen 80ern. Mit einer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock treffen sie, gerade auch durch die erstmalige Aufnahme einiger frühen Songs, die sie damals in den Anfängen auf ihren Clubkonzerten live performed haben, bei ihren Fans ins Schwarze.