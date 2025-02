Helge Schneider & SWR Big Band

Eine „Tatort“-Premiere in einer Kirche: Zum Auftakt ins Festivalwochenende lädt der SWR am Freitag zu einer atmosphärisch einzigartigen Filmpremiere in die Speyerer Gedächtniskirche ein. Ab 19:30 Uhr wird dort der neueste Ludwigshafen-„Tatort: Mike & Nisha“ auf der großen Leinwand in besonderem Ambiente zu sehen sein. Vor Ort mit dabei sind die beiden SWR „Tatort“-Kommissarinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die Einblicke in die Dreharbeiten zum Film geben.