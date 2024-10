Matthias Reim, Vanessa Mai, Ross Antony, Oli.P und viele andere Stars in action: Hier seht Ihr die schönsten Bilder von der Bühne der Schlagernacht des Jahres 2024 in Stuttgart.

Matthias Reim, Vanessa Mai, Nino de Angelo und und und! Auch 2024 konnte die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart mit großen Stars im Line-up flexen. Die Stimmung war wie immer mega. Knapp 11.000 Leute feierten in der ausverkauften Schleyer-Halle eine geile Party.

Matthias Reim

Schlagernacht ohne Matthias Reim? Geht das? Wahrscheinlich nicht! Deshalb war Matthias auch 2024 wieder am Start. Und die Leute lieben ihn. Und Matthias liebt die Bühne und seine Fans. Der Mann hat so viele Hits fabriziert und das Publikum geht bei jedem davon mit. Natürlich gab es "Verdammt, ich lieb' Dich" und Glitzer zum Abschluss seines Auftritts. Und wahrscheinlich wirklich alle in der Schleyer-Halle haben mitgesungen.

Vanessa Mai

Los ging's mit Vanessa Mai. Für sie war der Auftritt in der Schleyer-Halle quasi ein Heimspiel, schließlich wohnt Vanessa nur wenige Kilometer von Stuttgart entfernt. Und schon mit ihrer ersten Nummer "Wolke 7" brachte sie die Leute vor Ort erstmals zum mitsingen. Der "größte Chor, den diese Halle jemals gesehen hat", das war das Ziel. Ob's geklappt hat? Egal! Es war auf jeden Fall ein Auftakt nach Maß.

Wer nicht genug bekommt von Vanessa: Hier findet Ihr ihr Konzert vom 4. Mai 2024 in Stuttgart in der ARD Mediathek.

Nino de Angelo

Nino de Angelo bei seinem Auftritt bei der Schlagernacht 2024 in Stuttgart SWR Ronny Zimmermann

Geld, Frauen, gesundheitliche Probleme: Nino de Angelo liefert der Klatschpresse reichlich Schlagzeilen. Was dabei untergeht: Der Mann hat einfach eine geile Stimme und kann immer noch verdammt gut singen. "Jenseits von Eden" kommt einfach an.

Ross Antony

Dass er ein Star zum Anfassen ist, bewies Ross Antony gleich mit dem ersten Song. Bei "Ich komm zurück nach Amarillo" war er schon im Bühnengraben und ging auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Das kann auch mal schmerzhaft sein. Das Handy eines Fans traf ihn an einer empfindlichen Stelle, als Ross auf dem Wellenbrecher stand.

Michael Holm

Michael Holm bei der Schlagernacht 2024 in Stuttgart SWR Ronny Zimmermann

Seine Lieder "Mendocino" und "Tränen lügen nicht" sind fester Bestandteil des deutschen Schlager-Kanons. Mit Michael Holm stand in Stuttgart fast schon eine Legende auf der Bühne. Und die Fans huldigten dem 81-Jährigen.

Oli.P

Und zum Schluss noch mal das Gaspedal durchgetreten. Oli.P steht für Party. Und der Mann lieferte das, was die Party People erwartet haben: ein Hit-Mix mit Stimmungsgarantie – von "Major Tom" über "1.000 und 1 Nacht (Zoom!)" bis zu Olis erstem Hit "Flugzeuge im Bauch".

Christin Stark

Mit Christin Stark stand auch die andere Hälfte des Ehepaar Reim auf der Bühne. War im vergangenen Jahr Matthias noch gemeinsam mit Sohn Julian Reim aufgetreten, rockte Christin die Show alleine. Und die Schlager-Rockröhre machte ihrem Ruf alle Ehre. "Baby rock mein Herz", dieser Song taugte auch als Motto für Christins Auftritt,

Marina Marx

Schlager-Rockröhre, die zweite: Vor ziemlich genau einem Jahr hatten Marina Marx und Karsten Walter ihre Trennung bekannt gegeben. Beide sind immer noch befreundet. Warum also sollte Marina nicht auch in Stuttgart ihren gemeinsamen Hit "Fahr zur Hölle" solo singen.

Olaf der Flipper & Pia Malo

Der Mann ist Kult! Man muss es so sagen. Wenn Olaf der Flipper sein "Danke schön" anstimmt, dann bleibt eigentlich keine Hand mehr unten. Wenn er "Mona Lisa" singt, dann schallt es aus tausenden Kehlen zurück. Und dass eigentlich alle strahlen am Ende seines Auftritts – teilweise unterstützt von seiner Tochter Pia Malo, liegt sicher nicht nur am Schuss aus den Glitzerkonfetti-Kanonen zum Finale.

Lucas Cordalis

Dass es so heiß her ging auf der Bühne beim Auftritt von Lucas Cordalis, lag nicht nur am griechischen Blut in Lucas' Adern. Die Bühnentechnik zeigte, was möglich ist in Sachen Pyrotechnik und ballerte aus sämtlichen Rohren. Und auch die Cover von Klassikern wie "Griechischer Wein" und "Wahnsinn" hoben den Stimmungspegel.

Peter Wackel

Für ordentlich Ballermann-Vibes sorgte Peter Wackel. Kollege Mickie Krause ist ja Schlagernacht-Stammgast, für Peter Wackel war es neu. Aber mit optischer Untermalung mit Party-Bildern von der Insel auf der Videowand hinter der Bühne zündete der Mallorca-Sänger in Stuttgart sofort. Bei Songs wie "Inselfieber" kletterte das Thermometer in der Schleyer-Halle – zumindest gefühlt.

Nik P.

Erst vor einem Monat hatte Nik P. seine Clubtour abgesagt. Nun kamen die Fans eben auf der Schlagernacht in den Genuss, den Österreicher in Stuttgart zu erleben. Nachdenklich, wie bei "Das Leben ist zu kurz" von seinem aktuellen Album, und natürlich die Halle anzündend mit seiner Mitgröl-Hymne "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)".

Pia Sophie

Dem ein oder anderen Schlager-Fan dürfte sie nicht unbekannt sein. Aber der Auftritt in der Schleyer-Halle war etwas Neues. Mit Pia-Sophie feierte eine junge Künstlerin ihre Premiere bei der Schlagernacht in Stuttgart.

Lena Marie Engel

Sie war schon als Stimme von Stereoact auf der Schlagernacht. Diesmal trat Lena Marie Engel ohne die Jungs auf und weckte unter anderem 80er-Gefühle mit ihrer Version von Nenas "99 Luftballons".