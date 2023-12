Nino de Angelo: Liebe und Kinder von früher bis heute

per Mail teilen

Nino de Angelo ist eine Schlagerlegende. Der "Jenseits von Eden"-Sänger war schon viermal verheiratet und hat drei Kinder. Gibt es bald Hochzeit Nummer fünf?

Seinen musikalischen Durchbruch erlebte Nino de Angelo 1983 mit seinem Superhit "Jenseits von Eden", der sich 23 Wochen auf Platz eins der deutschen Charts hielt. Das Lied gehört zu den meistverkauften Schlagern Deutschlands und wurde mit dem Goldenen Löwen von Radio Luxemburg ausgezeichnet.

Ist Nino de Angelo Italiener?

Der "Jenseits von Eden"-Sänger Nino de Angelo ist gebürtiger Karlsruher. Doch seine Eltern stammen aus Apulien, einer Region in Südost-Italien. Er ist also ein deutscher Musiker mit italienischer Abstammung.

Mit wem war Nino de Angelo zusammen?

Drei Tage vor seinem 23. Geburtstag heiratet Domenico Gerhard Gorgoglione, besser bekannt als Nino de Angelo, zum ersten Mal. Am 15. Dezember 1986 gab er seiner langjährigen Freundin Judith Coersmeier auf dem Standesamt in Köln das Ja-Wort. Ein Jahr später fand die kirchliche Trauung in der Kirche "St. Maria Königin" statt. Doch nach zwölf Ehejahren gibt Nino 1998 die Trennung bekannt.

Insgesamt war Nino de Angelo 12 Jahre mit Judith Coersmeier verheiratet. IMAGO teutopress

Judith und Nino haben zwei gemeinsame Kinder. Sohn Luca Léon (*1991) und Tochter Louisa-Marie (*1988, auf dem Foto unten 15 Jahre alt). Heute ist sie eine Mode-Bloggerin auf Instagram mit mehr als 240.000 Followern.

Nino de Angelos zweite und dritte Ehe

2003 heiratet Nino überraschend die damals 25-jährige Schauspielschülerin Michaela. Doch im Frühjahr 2005 trennen sich die beiden und sie zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Fünf Monate danach gibt es ein Liebescomeback und er zieht bei ihr ein. Ihre Ehe hält aber danach nicht mehr lang.

Im Dezember 2007 heiratet der Schlagersänger heimlich zum dritten Mal. Seine neue Ehefrau ist seine Jugendfreundin Renée. Nicht mal ein Jahr später kriselt es schon zwischen den beiden. Doch die Ehe wird erst nach längerem Hin und Her Ende 2013 geschieden.

Rosenkrieg zwischen Nino de Angelo und Ehepartnerin Nummer vier

Ende 2012 hat Nino de Angelo offiziell wieder eine Neue. Sie heißt Larissa Schmitt. Und sie wird Ninos vierte Ehefrau. Die beiden heiraten im Juni 2012, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt schon mehrere Male getrennt hatten.

Während Nino mit Larissa verheiratet ist, kommt 2017 sein drittes Kind zur Welt. Ein Skandal, denn Larissa ist nicht die Mutter. Dennoch bekennt sich der Schlagersänger zu seinem unehelichen Sohn Domenico.

Nach insgesamt drei turbulenten Ehe-Jahren mit vielen Eskalationen und Versöhnungen lässt sich das Paar 2018 endgültig scheiden. Es folgt ein öffentlich ausgelebter Rosenkrieg.

"Es ist auch alles schiefgelaufen in meinem Leben. Wenn du schon viermal heiraten musst und viermal geschieden wirst, das ist schon brutal."

So kommentierte Nino de Angelo seine gescheiterten Ehen in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Eine monatelange Affäre

Noch vor der offiziellen Scheidung von Ehefrau Nummer 4 bahnt sich eine neue Beziehung an. Die Sängerin Jenny van Bree begleitet den Italo-Sänger 2017 auf seiner Tour. Monatelang kann man in den sozialen Netzwerken zahlreiche Videos und Bilder mit Liebesbekundungen der beiden sehen. Sie verlässt sogar ihren Ehemann für Nino. Doch nach ein paar Monaten ist alles wieder vorbei.

Nino und Jenny van Bree IMAGO Lars Berg

Kurz nach der Trennung von Jenny van Bree bandelt Nino de Angelo mit Reality-TV-Teilnehmerin und Tattoo-Model Kate Merland an. Die beiden sprechen öffentlich über eine Heirat und gemeinsame Kinder. Doch auch diese Liaison hält nicht lang.

Ist Nino de Angelo krank?

Ende Oktober 2020 wird bekannt, dass Nino de Angelo eine schlimme Krankheit hat. Er leidet an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Durch diese schwierige Zeit begleitet ihn seine aktuelle Freundin Simone Lux.

Nino und Simone im Augustiner Biergarten in München beim Brezenhackeln. Ein Brauch unter Brautpaaren: beide stecken je einen Finger in eine der Rundungen und ziehen kräftig. Wer das größere Stück ergattert, hat in der Ehe das Sagen. IMAGO Weißfuß

Wann heiratet Nino de Angelo seine Simone?

Eines steht fest: Nicht nur in Nino de Angelos Liedern, auch in seinem Leben drehte es sich oft um die Liebe. Und zweifelsohne glaubt der Schlagersänger trotz seiner Erkrankung, seines fortgeschrittenen Alters und trotz der zahlreichen Trennungen noch immer fest an die Liebe. Simone und Nino wohnen zusammen im Allgäu, sie betreibt dort eine Reitanlage. Er mag das Leben dort sehr. Eigentlich war geplant vor Weihnachten um Ninos 60. Geburtstag herum zu heiraten. Laut Bild-Zeitung hat er aber momentan Angst zu fliegen. Deshalb soll die Hochzeit im nächsten Jahr stattfinden. Es wäre somit Ehe Nummer fünf. Und die hält dann hoffentlich.