Privat und persönlich: Nik P.

Nik P. hat den Über-Hit "Ein Stern, der deinen Namen trägt" geschrieben, schon 16 Alben veröffentlicht und lebt Tag für Tag seine Leidenschaft für die Musik aus!

Steckbrief:

Geburtstag 6. April 1962 Geburtsort Friesach in Kärnten (Österreich) Bürgerlicher Name Nikolaus Presnik Sternzeichen Widder Größe 185 cm Augen blau Die wichtigsten Alben "Gebrochenes Herz" (Debütalbum, 1997), "Freudentränen" (2008), "Weisst du noch" (2009), "Da Oben #16" (2016), "Seelenrausch" (2021) Erfolgreichster Song "Ein Stern, der deinen Namen trägt", ausgezeichnet mit 10-fach Gold für über eine Millionen verkaufter Singles Familie Vater von vier Kindern, Lebensgefährtin: Karin Geschwister Er hat vier Geschwister, drei Brüder und eine Schwester. Ursprünglich war ich mal Kellner und Zimmermann Diese Instrumente spiele ich Gitarre (mit 15 Jahren autodidaktisch beigebracht)

Wissenswertes über Nik P.

#Familie

Als Nik zehn Jahre alt, war verstarb seine Mutter. Sein Vater kam mit dem Verlust nicht klar und wurde zum Alkoholiker. Nik kam zu Zieh-Eltern, von ihnen wurde er musikalisch gefördert. Er selbst sagt, dass ihm seine Zieh-Eltern den Weg ins Leben gezeigt haben.

Seine Kindheit verarbeitet er unter anderem in seinem Song "Wer teilt die Farben aus".

Er selbst ist Vater von vier Kindern und Opa von zwei Enkeltöchtern.

#Hobbygärtner

Seit der Corona-Pandemie beschäftigt sich Nik P. total gerne in seinem eignen Garten, dort pflegt er sein Gemüsebeet, wo unter anderem Salat, Tomaten oder Karotten gedeihen.

#Lebensmotto

Leb deinen Traum – träum nicht dein Leben

#Privat

Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie es bei Nik P. zu Hause aussieht? In der SWR Schlager-Homestory nimmt euch Nik P. mit in seine vier Wände und gibt ganz private Einblicke, auch in seine Kennenlern-Story mit seiner Lebensgefährtin Karin.

#Auszeichnungen

Für "Ein Stern, der deinen Namen trägt" wurde Nik P. mit 10-fach Gold für über eine Millionen verkaufter Singles ausgezeichnet, im selben Jahr gewann er auch den ECHO 2007 für den erfolgreichsten Song International.

Mein erstes Mal mit Nik P.

Niks erster Urlaub, seine erste CD oder sein erstes Autogramm, hier bekommt ihr nochmal richtig coole Insider über den Schlagerstar