Wir sind in Esslingen unterwegs. Uns fallen zwei Menschen auf, weil sie den gleichen Rucksack tragen. Sie halten Händchen, deshalb fragen wir nach ihrer Kennenlerngeschichte.

Im Auslandssemester kennengelernt

Ednaldo, 36 Jahre alt, ist in Brasilien aufgewachsen und hat seinen Doktor in Valencia abgeschlossen. In Spanien trifft er Adina, die dort an der Uni ihr Auslandssemester macht. Die 26-Jährige erzählt: „Ich hatte über Couchsurfing gefragt, ob ich ein paar Nächte bei ihm schlafen darf. Das auf der Couch Schlafen hat nicht geklappt, aber er hat mich dann zu einem Geburtstag eingeladen.“ Mit der Zeit wird mehr aus der Bekanntschaft.

Jetzt ein gemeinsames Leben in Esslingen

Nach dem Auslandssemester schließt Adina ihr Studium in Konstanz ab. Ednaldo kommt nach Deutschland und sie treffen sich wieder. Dann kommen sie auch als Paar zusammen. In Esslingen leben sie noch nicht lange. Für die Arbeit zieht Adina nach Esslingen, Ednaldo kommt mit.

Das Problem in den 20ern und 30ern einen neuen Freundeskreis aufzubauen

Noch haben sie ein paar Schwierigkeiten in der neuen Stadt, erzählt Adina. „Freunde finden: Es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, manchmal ist so dieses Alter, wenn man angefangen hat zu arbeiten und aber noch keine Kinder hat und bspw. auf dem Spielplatz connecten kann oder so. Das ist gar nicht so einfach manchmal, aber so an sich sind wir hier schon gut angekommen.”

Frisch verlobt und bald wird geheiratet!

Und auf eine Sache können sie sich freuen: Bald wird geheiratet! Denn vor zwei Monaten machte Ednaldo Adina einen Heiratsantrag. Sie präsentiert uns ganz stolz den Verlobungsring und erzählt: „Ich war tatsächlich ziemlich überrascht. Also nicht von der Frage. Wir haben schon drüber gesprochen, aber von dem Moment. Das war schön.“ Die Hochzeit ist noch nicht geplant. Aber das Paar erzählt, dass die Familie und der Freundeskreis immer wieder nach einem Termin fragen. Wir wünschen den beiden viel Liebe und Glück für ihre gemeinsame Zukunft.