Ich will mir nicht zu viele Gedanken machen, was in 10 Jahren sein könnte und eher das Hier und Jetzt genießen. Solange die Niere funktioniert: alles mitnehmen!

Nierenversagen und Organspende

Als Mutter Susanne vom Nierenversagen ihrer Tochter hört, ist schnell klar: Sie möchte helfen. Sie ist bereit Alexandra ihr eigenes Organ zu spenden. Die heute 27-jährige Alexandra erinnert sich: „Wir sind davon immer ausgegangen, dass ich mit einer Niere gut weiterleben kann.“ So rettet Susanne das Leben ihrer Tochter. Gemeinsam wir nun jedes Jahr der Nierengeburtstag der 27-Jährigen gefeiert. Alexandra ist dankbar: „Das macht es noch wertvoller, weil du meine Mama bist und mich damit eigentlich 2-mal auf die Welt gebracht hast.“

Wie lebt es sich mit einer Spender-Niere?

Alexandra ist es wichtig, trotz ihrer Organspende, von ihrem Umfeld keine Sonderbehandlung zu bekommen: „Ich will nicht in Watte gepackt werden. Ich möchte auch ganz normal wie jeder andere behandelt werden.“ Ihr ist allerdings bewusst, dass sie als Transplantierte nicht geheilt ist: „Ich glaube nicht, dass die Niere noch 10 Jahre hält. Deswegen macht man sich schon Gedanken: Was macht man dann?“ Dennoch versuchen die beiden jeden Moment so gut es geht, zu genießen. Und Susanne macht ihrer Tochter weiterhin Mut: „Ich bin stolz auf dich, wie du das alles meisterst und hoffe, dass es weiter so geht.“ Ihnen ist es wichtig, ihr Umfeld für das Thema Organspende zu sensibilisieren und den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, dass eine Organspende ein anderes Leben retten kann.

