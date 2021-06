per Mail teilen

„Vor zwei Jahren wurde mir durch Organspende ein komplett neues Leben geschenkt.“

Seit Juni 2019 lebt Sarah mit einer transplantierten Lunge. „Ich atme. Ich lebe. Es ist ein Wunder!“ – das war damals ihre überglückliche Reaktion nach der OP. Mehr als zehn Monate hat sie auf ein Spenderorgan gewartet. Die Zeit lief ihr davon und am Ende wurde es richtig knapp. Ihr ging buchstäblich die Luft aus. Sie war fast schon zu schwach für die komplizierte aber lebensrettende Transplantation.

Mukoviszidose: unheilbare Stoffwechselerkrankung

Seit ihrer Geburt leidet Sarah an der nicht heilbaren Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. Zähflüssiger Schleim sammelte sich in ihrer Lunge und schließlich hielt sie nur noch ein Beatmungsgerät am Leben.

Eine Organspende rettete Sarah das Leben

Sarah bekam durch die Organspende eine zweite Chance. „Es ist für mich immer noch jeden Tag ein Wunder, was ich jetzt alles erleben kann! Es sind oft die kleinen Dinge, die mich am meisten erfreuen: spazieren gehen, lachen ohne Hustenanfälle, Treppen hoch gehen, einkaufen, Haushalt machen, …“

Tag der Organspende: Entscheide dich!

Deshalb macht Sarah sich dafür stark, dass sich Menschen mit dem Thema Organspende beschäftigen. „Es ist zweitrangig, wie du dich entscheidest. Das Wichtigste: Triff diese Entscheidung! Nur so kannst du sicher sein, dass dein Wille berücksichtigt wird und niemand anderes für dich entscheiden muss.“

Denn in Deutschland gilt die „erweiterte Zustimmungslösung“. Organe dürfen nur entnommen werden, wenn ausdrücklich „Ja“ dazu gesagt. Wenn es keinen Hinweis auf den eigenen Wunsch gibt, entscheiden Angehörige nach dem Tod. „Immer noch warten viel zu viele Patienten auf ein Organ und nicht Wenige versterben auf der Warteliste.“ Auch Sarah stand lange Zeit auf dieser Warteliste.

„Ich bin meinem Organspender so unendlich dankbar für diese Entscheidung und die geschenkte Lebenszeit!"







Der ganze Film "Sarahs langes Hoffen" hier: