Eine Hausarztpraxis mit langer Tradition: Seit über 100 Jahren kümmert sich die Familie von Max Hahn um die Gesundheit der Menschen in Tengen.

Ich fühle mich absolut als Tengener. Ich bin hier aufgewachsen – da ist mein Herz.

Eine Hausarztpraxis mit langer Tradition

Die Hausarztpraxis Hahn gibts schon seit über 100 Jahren! 1921 wurden Max’ Großeltern von der kleinen Gemeinde im Hegau angeworben. Das Besondere: Opa Otto und Oma Ilse haben beide Medizin studiert und arbeiten gemeinsam in der Praxis. Eine Seltenheit in der damaligen Zeit.

Hausbesuche und gemeinsame Erinnerungen

Die älteren Patienten und Patientinnen erinnern sich noch an Max’ Vorfahren. So wie die 92-jährige Elisabeth, die Max bei einem Hausbesuch untersucht: „Ihr Opa, der Otto, der war ein großer Mann. Der war mindestens zwei Meter groß. Und früher hats auf dem Land so niedrige Häuser gegeben, da musste er sich immer bücken.”

