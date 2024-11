Hausarzt-Familie Hahn praktiziert seit 100 Jahren

Schon 1995 sanierte der Rudersberger mehrere Kinos rund um Stuttgart, die von der Schließung bedroht waren. Sein aktuelles Sanierungs-Projekt: das historische Metropol-Kino – ein denkmalgeschütztes Gebäude mitten in bester Stuttgarter Citylage. Mit dem Metropol will er „das schönste Kino im Land schaffen“, sagt er. Viele hatten ihn gewarnt: die hohen Investitionen würden sich nicht lohnen. Doch Heiner Lochmann weiß, was er will. Er kämpft für seine Träume – und seine „Traumpaläste“, wie seine Kinokette heißt. Dabei begann sein Berufsleben ganz anders: Mit 14 Jahren machte Lochmann im elterlichen Betrieb eine Bäckerlehre, mit 23 Jahren absolvierte er die Meisterprüfung. Doch sein Herz schlägt fürs Kino. Woher diese große Liebe kommt und wieso er jeden Cent in die Zukunft der Kinos investiert – das erzählt er live in der Landesschau.