Ann-Christin Rittau

Hi, ich bin Anni. Als echtes Meenzer Mädche bin ich nicht nur im Schatten des Doms aufgewachsen, sondern auch schon seit meiner Kindheit in der Mainzer Fastnacht aktiv. In Mainz habe ich auch meine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt und vier Jahre lang für die Hauptredaktion Kinder und Jugend des ZDF gearbeitet.

Heimat ist für mich eingehakt mit meinen Lieblingsmenschen am 11.11. auf dem Schillerplatz zu schunkeln und Mainzer Fastnachtslieder zu singen.

Für mein Volontariat bin ich an die Journalistenschule ifp nach München gegangen. Durch meine unterschiedlichen Volo-Stationen konnte ich in verschiedenen Redaktionen mitarbeiten. Ein Highlight war die Arbeit im ARD-Studio Singapur, die meine Liebe fürs Reisen perfekt mit den journalistischen Interessen vereint hat.

Was das Reisen für mich ausmacht, sind die Begegnungen auf dem Weg. Umso glücklicher bin ich darüber, dass ich im SWR-Heimat-Team zwar ein Zuhause gefunden habe, aber immer wieder auf kleine Reisen im Sendegebiet gehen kann, um Menschen zu treffen, die ihre ganz persönlichen Geschichten mit mir teilen. Es gibt kein größeres Geschenk als das Vertrauen, dass mir bei einem Dreh entgegengebracht wird und die Menschen, die ihre Herzen für mich öffnen. Dafür bin ich immer wieder sehr dankbar.

Einen ganz besonderen Zauber haben für mich Zufallsbegegnungen: Wenn spontan eine Geschichte entsteht, sich mir Menschen in kurzer Zeit anvertrauen, dann berührt mich das sehr.

