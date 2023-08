per Mail teilen

Werner trainiert regelmäßig und will auch noch das 65. goldene Sportabzeichen schaffen.

Werner macht zum 60. Mal das goldene Sportabzeichen

Werner hat dieses Jahr doppelt gefeiert: seinen 80. Geburtstag und sein 60. goldenes Sportabzeichen. Das haben bisher in Deutschland noch nicht mal 500 Menschen geschafft. Angefangen hat es bei ihm, als er bei der Bundewehr Pilot werden wollte. „Sportabzeichen“ stand auf dem Dienstplan. Was das war? Werner hatte keine Ahnung, schaffte es aber problemlos in der Auszeichnung Gold.

Mit der Pilotenlaufbahn wurde es nichts – er hatte kein Abitur. Dafür war er umso heißer aufs Sportabzeichen. Und zwar jedes Jahr. Auch in dem Jahr, wo er krank war und an Silvester das komplette Sportabzeichen absolvierte.

Für den 80-Jährigen ist Bewegung das A und O und der Grund, warum er auch geistig noch so fit ist. Sein Motto hat er vom 4-fachen Olympiasieger Emil Zatopek übernommen: „Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“ Mindestens drei Mal pro Woche ist er sportlich aktiv.

Werner will anderen Mut machen und zeigen, dass man sich mit 80 noch bestens bewegen kann. Sein Ziel: das 65. Sportabzeichen. Das haben bisher erst gut 100 Menschen in Deutschland geschafft. Im Jahr 2028 will Werner zu diesem erlesenen Club dazugehören.