In den sprichwörtlich so unendlichen Weiten des Weltraums hat sich dieses Jahr so einiges abgespielt, was nicht nur in Kosmologen-Kreisen für Schlagzeilen gesorgt hat.

Im Juli 2020 haben die Vereinten Arabischen Emirate, das kleine Land am Persischen Golf, erstmals eine Raumsonde Richtung roter Planet geschickt hat. Mohsen Al Awadhi ist Ingenieur in der Abteilung für Weltraumsysteme am Mohammed Bin Rashid Space Center in Dubai. Die Sonde heißt Hope, „Hoffnung“. Es geht nicht nur darum, Neues über den Mars zu erfahren, sondern auch darum, dieser Region Hoffnung zu geben. Unser Land liegt in einer ziemlich schwierigen Gegend. Wir haben komplizierte Nachbarn. Vielleicht können die Vereinigten Arabischen Emirate eine bessere Zukunft haben, wenn wir allen zeigen, dass ein Land eine solche Herausforderung meistern kann, das noch nicht einmal fünfzig Jahre alt ist... Mohsen Al Awadhi, Weltraumingenieur .. es im kommenden Jahr aber werden wird. Pünktlich zum fünfzigsten Jahrestag der Staatsgründung 2021 soll die Sonde ihr Ziel erreichen – Geburtstag auf dem Mars. Zur Geburtstagsparty auf dem Mars eingeladen sind auch die USA und China. Denn auch diese beiden Raumfahrtnationen wollen im kommenden Jahr ihren Zielplaneten erreichen. Während sich die Araber um die Atmosphäre des Mars kümmern wollen, gehe es den Chinesen um sein Magnetfeld, erklärt Werner Magnes vom Institut für Weltraumforschung in Graz. „Das Institut selbst hat eine lange Tradition in Kooperation mit chinesischen Instituten. Hier haben wir einfach bei uns am Institut eine Anlage, mit der wir Magnetfeldsensoren auf sehr tiefe Temperaturen abkühlen können von ungefähr -100 Grad Celsius. Und das war einfach ein Testaufbau, der den Kollegen in China nicht so, in dieser Art, nicht zur Verfügung steht. Und deswegen sind diese Tests bei uns durchgeführt worden.“ Werner Magnes, Institut für Weltraumforschung in Graz Kooperation im All also – denn Chinas Mission ist mit Mutterschiff, Lander und Rover sehr ehrgeizig und wäre ohne internationale Hilfe wohl nicht zu stemmen. Auch der US-amerikanische Rover Perseverance ist derzeit auf dem Weg zum Mars. Er soll ebenfalls im Februar landen. Nur macht die US-Raumfahrtbehörde NASA das eben nicht zum ersten Mal. Jim Watzin ist der Chef des Mars-Explorationsprogramms der NASA.

Wir wissen mittlerweile, wo der Mars früher bewohnbar war. Unser Rover soll genau dorthin fahren – zu einstigen hydrothermalen Quellen und zu ausgetrockneten Flussbetten. Dort wird er bohren. Denn wir wollen unbedingt Proben von unterhalb der Oberfläche bekommen. Jim Watzin, Chef des Mars-Explorationsprogramms der NASA In tieferen Schichten könnten die Überreste fossilen Lebens konserviert sein. Deswegen soll Perseverance nicht nur einmal sein Glück versuchen. Vielmehr wird der Rover seinem Namen – „Ausdauer“ – Ehre machen. Bis zu vierzig-mal soll er seinen Bohrer ausfahren und Proben entnehmen, die eine spätere Mission dann irgendwann zur Erde fliegen wird. Etwas Ähnliches haben die Chinesen gerade auf dem Mond vorgemacht. Ende November haben sie die Mission Chang’e 5 gestartet. Ihr Ziel: Nach mehr als vierzig Jahren endlich mal wieder frische Mondproben zur Erde fliegen – diesmal nicht einfach aufgesammelt auf der Oberfläche, so wie die Apollo-Astronauten es im vergangenen Jahrhundert gemacht haben, sondern aus tieferen Schichten, erklärt Carolyn van der Bogert vom Institut für Planetologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. „Das ist natürlich interessant, weil die Oberfläche ist 1,3 Milliarden Jahre jetzt kosmischen Strahlen und Sonnenstrahlen ausgesetzt worden. Da ist es natürlich interessant zu schauen, wie unterscheidet sich denn Material, das direkt auf der Oberfläche steht, mit Material, das von tiefer her kommt.“ Carolyn van der Bogert vom Institut für Planetologie, Münster China auf dem Mond, China auf dem Weg zum Mars – es war auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr für die chinesische Raumfahrt.



Auch Europa konnte zwei Himmelskörper im Sonnensystem auf der Haben-Seite für sich verbuchen. Da war zunächst der Start der Sonde Solar Orbiter im Februar.



Erst vor wenigen Wochen hat Europas Sonnensonde erste hochaufgelöste Bilder von Gasausbrüchen auf der Sonne geliefert. Knapp vor der Sonne halt gemacht hat im Herbst eine andere europäische Raumsonde: BepiColombo – eigentlich auf dem Weg zum Merkur – hat die Venus besucht. “Wir fliegen bei der Venus vorbei, um die Bahn zu ändern“, Johannes Benkhoff, ESTEC so Johannes Benkhoff vom europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk, der Projektwissenschaftler der Mission. „Aber die Wissenschaftler haben ein wenig gedrängt, dass man doch die Gelegenheit nutzen muss, wenn man schon einmal an der Venus ist, dass man auch die Instrumente anschalten könnte, um ein bisschen Wissenschaft zu machen. Für uns hat das zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist: Wir können die Instrumente schon mal testen und gucken, ob alles funktioniert. Und auf der anderen Seite fällt noch ein bisschen Science dabei ab.“ Johannes Benkhoff, ESTEC Die Betonung liegt hier auf ein „bisschen“ Wissenschaft. Denn spektakuläre Bilder von der Venus hat die Sonde nicht geliefert. Dazu waren die – noch dazu: - Schwarz-Weiß-Kameras dann doch zu weit von dem Planeten entfernt. BepiColombo hat die Venus in 10.000 Kilometern Entfernung passiert. Aber immerhin: Alle Instrumente funktionieren, und die Sonde ist nach dieser Bahnänderung nunmehr unterwegs in Richtung Merkur.



Und ein weiteres Objekt im Sonnensystem bekam 2020 Besuch von der Erde: der Asteroid Bennu von der amerikanischen Raumsonde OSIRIS-REx – das ist die mit dem Staubsauger. Unsere Strategie entspricht der eines Staubsaugers, der andersherum funktioniert. Er stößt Gas aus und versucht, den Staub einzusammeln. Im Filter werden Staubkörnchen von bis zu zwei Zentimeter Größe hängenbleiben. Und davon könnten dem Filter Hunderte ins Netz gehen. Läuft alles perfekt, werden wir von Bennu bis zu zwei Kilogramm Material auffangen. Dante Lauretta, OSIRIS-REx Chefwissenschaftler Sieht ganz so aus, als könnte Dante Lauretta, der Chefwissenschaftler der Mission, mit der Probenentnahme zufrieden sein. Wieviel Sternenstaub OSIRIS-REx wirklich im Gepäck hat, wird sich zeigen, wenn sie mit ihrer kostbaren Fracht wieder auf der Erde eintrifft. Das soll in drei Jahren sein. - Eine ähnliche Aktion gelang der japanischen Raumsonde Hayabusa 2 schon 2019. Da hatte sie den Asteroiden Ryugu unter Beschuss genommen. “Der Mechanismus, wie die Probe genommen wird, ist so eine Art Staubsauger, dh. das Raumschiff geht auf die Oberfläche, hat einen Rüssel und setzt diesen Rüssel auf der Oberfläche des Asteroiden ab. Man ist sich dieses Mal relativ sicher, dass man eine größere Menge an Material mitbringen kann”, Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung des DLR glaubt Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Anfang Dezember, nach einem mehr als einjährigen Rückflug, ist die Probenkapsel von Hayabusa 2 mit dem Meteoritenmaterial wieder erfolgreich auf der Erde gelandet.



Und nach fast einem Jahrzehnt Pause hat Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX den USA in diesem Jahr die Rückkehr zu einer eigenständigen bemannten Raumfahrt geebnet. Alles begann Pfingstsonntag, als es auf der Internationalen Raumstation an der Tür geklingelt hat. Die Besatzung der ISS begrüßte das erste Dragon-Raumschiff, das nicht nur Nachschub, sondern auch zwei neue Mannschaftskameraden an Bord hatte.



Im November hat SpaceX das ganze wiederholt, diesmal mit vier Astronauten an Bord der Crew Dragon – Rekord für eine Weltraumkapsel. Und eine gute Grundlage für das nächste Jahr im All ...