per Mail teilen

Kinder entwickeln bei einer Coronainfektion meist nur schwache Symptome. Sie können aber leicht andere Menschen anstecken. In seltenen Fällen gibt es auch schwere Verläufe und Todesfälle.

Dauer 2:27 min Kinder sind durch das neuartige Corona-Virus kaum gefährdet Kinder sind durch das neuartige Corona-Virus kaum gefährdet.

Sie können zwar genau wie andere Menschen angesteckt werden und das Virus übertragen. Gesunde Kinder entwickeln aber in der Regel keine und wenn nur ganz schwache Symptome. Audio herunterladen (2,2 MB | MP3)

Obwohl auch Kinder an Covid-19 erkrankt und gestorben sind, leiden sie viel seltener unter dramatischen Verläufen als Erwachsene.

Das chinesische CDC, die Agentur der chinesischen Regierung für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, meldet bei rund 44.000 untersuchten Fällen nur 416 erkrankte Kinder unter neun Jahren – das entspricht nur rund einem Prozent aller Patienten. Ältere Kinder zwischen neun und 19 Jahren machten nur 1,2 Prozent der Fälle aus. Wir wissen jedoch nicht, wie genau diese Daten erhoben wurden und können daher ihre Aussagekraft nur schätzen.

Wenn Kinder an Covid-19 erkranken, entwickeln sie oft nur milde Symptome wie ein bisschen Husten, Schnupfen und manchmal Durchfall. Selbst Fieber bekommen weniger als die Hälfte der betroffenen Kinder. Allerdings haben auch Kinder Entzündungsanzeichen in der Lunge.

Weshalb Kinder bei einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus oft keine oder nur schwache Symptome entwickeln, ist bisher nicht klar. Es gibt noch keine Studien, warum Kinder und junge Erwachsene so häufig von Covid-19 verschont bleiben, nur Vermutungen:

Kinder haben eine stärkere unspezifische Abwehr

Eine mögliche Erklärung ist, dass das angeborene, unspezifische Immunsystem bei Kindern den neuen Coronavirus effizienter abwehrt als das bereits trainierte Immunsystem der Erwachsenen. Da das kindliche Immunsystem wenig Erfahrung mit gängigen Erregern hat, konnte es noch keine spezifischen Antikörper gegen sie ausbilden. Um das auszugleichen, ist die unspezifische Abwehr der Kinder stärker.

Das ist ein klarer Vorteil gegen ein neues Virus wie SARS-CoV-2. Eine starke allgemeine Reaktion gegen Erreger kann das neue Coronavirus offenbar besser in Schach halten, als die Immunabwehr von Erwachsenen, die sich bereits auf bestimmte Erreger zugespitzt hat.

Kinder weniger anfällig für bestimmte Viren

Der britische Infektiologe Dr. Andrew Freedman von der britischen Cardiff University erklärt, dass es auch andere Virusinfektionen gibt, bei denen Kinder keine oder nur ganz leichte Symptome zeigen. Zum Beispiel die Epstein-Barr-Virusinfektion, die bei Älteren das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht. Warum ist bis heute nicht geklärt.

Eine weitere These lautet, dass das Virus an spezielle Rezeptoren andocken muss. Genau das scheint es aber bei Kindern nicht oder nicht besonders gut zu schaffen.

Professor Reinhard Berner, Leiter der Pädiatrischen Infektiologie am Uniklinikum Dresden, meint, dass diese Rezeptoren bei Kindern und jungen Erwachsenen möglicherweise einfach noch nicht so weit entwickelt sind. Deshalb könne sich das Virus in den meisten Kindern gar nicht erst richtig festsetzen und Entzündungsreaktionen auslösen.

Dauer 44:30 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Keime, Viren, Bakterien - Schutzschild oder Krankmacher? Der Mensch hat genauso viele fremde Bakterienzellen wie eigene Körperzellen. Die meisten davon sind nützlich. Es gibt aber auch Bakterien, die krank machen und manchmal sogar lebensgefährlich sind.

Viren werden bei Kindern nur langsam ausgeschieden

Für diese These spricht auch, dass Kinder das Virus deutlich länger als Erwachsene ausscheiden. Ihr Körper versucht das Virus also durchaus loszuwerden, aber eben nicht durch eine Hauruckreaktion, sondern ganz gemächlich. Weil der kindliche Körper das Virus möglicherweise als nicht besonders bedrohlich einstuft.

Mit dem Corona-Virus infizierte Kinder haben meist keine oder nur geringe Symptome. Imago imago / blickwinkel/McPhoto/Erwin Wodicka

Corona - Bisher wenige dramatische Verläufe bei Kindern

Dass Kinder durch das neuartige Corona-Virus weniger gefährdet sind, zeigt die bisherige Entwicklung. Der Dresdner Infektiologe Berner beschreibt, dass Kinder unter 10 Jahren, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, meist gar keine Symptome zeigten. Und bis ins junge Erwachsenenalter – also bis Anfang 20 - sind in der Regel mildere Verläufe der Lungenkrankheit bekannt.

Doch gefeit sind auch Kinder und Jugendliche nicht gegen Covid-19. Auch sie können einen schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 haben und müssen dann intensivmedizinisch behandelt werden. Und es ist auch schon zu Todesfällen gekommen. Es gibt allerdings keine Statistik, die aufschlüsselt, wie viele Kinder bereits an Covid-19 gestorben sind.

Kinder können besonders effektive Überträger von SARS-CoV-2 sein

Kinder sind weniger gefährdet schwer zu erkranken, aber sie können besonders viele Menschen anstecken. Kindergärten und Schulen sind bei vielen Infektionskrankheiten oft Zentren der Übertragung. Da Kinder ihren Spielkameraden und Mitschülern wie auch ihren Eltern besonders nahe kommen, haben die Viren besonders gute Chancen sich zu verbreiten. Kita- und Schulschließungen dienen daher in erster Linie zum Schutz vor Übertragung.