Emily Burkhart ist freie Mitarbeiterin bei SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

Aufgewachsen im Pfälzerwald entschied sich Emily Burkhart nach ihrem Abitur an die Universität Heidelberg in Baden-Württemberg zu gehen. Dort studiert sie seit Oktober 2021 im Hauptfach Politikwissenschaft mit Nebenfach Soziologie. Im Wintersemester 2023 studierte Emily Burkhart außerdem im Rahmen eines Auslandssemesters an der University of Kent in Großbritannien.

Bereits im Oktober 2022 wurde sie als Autorin bei der Heidelberger Studierendenzeitung ‚ruprecht‘ tätig. Durch ihr Studium kam Emily Burkhart im Frühjahr 2024 als Praktikantin zum SWR. Besonders dieses Praktikum verdeutlichte ihr den für sie wichtigsten Aspekt der Arbeit in der Wissenschaftsredaktion: komplexe Informationen in leicht verständlicher Form einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Seit Juli 2024 ist Emily Burkhart als freie Mitarbeiterin in der SWR-Wissenschaftsredaktion in Baden-Baden tätig. Hier widmet sie sich vor allem dem Online-Journalismus, arbeitet aber auch gerne an Beiträgen für den Hörfunk.

