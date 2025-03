Was haben wir aus der Pandemie gelernt?

Vor fünf Jahren erklärte die WHO Sars-CoV-2 zur Pandemie, es folgte der erste Corona-Lockdown in Deutschland. Was haben wir durch Corona gelernt, und welche Spuren sind geblieben?

Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19 zur Pandemie. Am 22. März 2020 begann dann der erste Corona-Lockdown in Deutschland, als bundesweit Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen eingeführt wurden. Jochen Steiner blickt im Gespräch mit Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion zurück und vor allem nach vorne in Sachen Pandemien.

Lehren aus der Pandemie

Jochen Steiner, SWR: Wenn wir jetzt auf die Pandemie zurückschauen, was haben wir generell aus der Corona-Pandemie gelernt?

Pascal Kiss: Wir haben viele Strukturen aufgebaut. Das hört sich jetzt erst mal langweilig an. Aber das kann natürlich wichtig werden. Bei den Daten ist man zum Beispiel deutlich besser geworden: Es gibt das Abwassermonitoring etc. .

Die große Frage ist: Schleicht sich das jetzt langsam aus? Und wieviel bleibt dann bei der nächsten Pandemie über? Viel hängt auch davon ab, was wir für einen Erreger haben. Bei Corona hat vieles gut funktioniert, weil man den Erreger gut kannte.

Andere Sachen haben vielleicht auch mit dem Erreger zu tun, ob der zum Beispiel sehr ansteckend war. Dann musste man zum Beispiel bei den Kitas und bei den Schulschließungen darüber nachdenken, ob man entsprechend auch die Altersheime schließt.

Es gibt sehr viele Punkte, wo man sich eigentlich jetzt bereits Gedanken machen sollte: Was ist unsere Priorität bei der nächsten Pandemie? Wo möchten wir Einschränkungen machen? Ja oder Nein? Da muss man realistisch bleiben. Es hängt sehr vom Erreger ab, da wird man schauen müssen.

Monitoring und Infrastruktur für künftige Pandemien

SWR: Wir erinnern uns an die Überlastung der Gesundheitsämter, an die Pleite mit den Masken, an fehlende Desinfektionsmittel. Wie gut sind wir denn jetzt auf eine neue Pandemie vorbereitet?

Kiss: Die große Frage ist, wie gut ist die Welt aktuell vorbereitet. Die Zeiten sind jetzt nicht mehr so, dass die Staaten auf der Welt gemeinsam so zusammenarbeiten. Zumindest wird es teilweise gerade in Frage gestellt seitens den USA. Aber wir sind in dem Sinne vorbereitet, dass man in Deutschland oder auch in der EU jetzt ein sehr gutes Früherkennungssystem hat.

Wie bereits erwähnt, hat sich das Abwassermonitoring in Deutschland jetzt etabliert und wird in der EU übrigens in 2027 dann auch Pflicht. Da ist Deutschland jetzt ein Stück weit schon voraus, um eben sehr schnell potentiell gefährliche Erreger zu erkennen. Das hätten wir gern am Anfang der Pandemie gehabt. Hatte man aber nicht.

Die Frage ist: Wieviel Geld steckt man da noch rein? Aktuell ist es so, dass man ein Drittel der Städte in Deutschland abdecken kann mit dem Abwassermonitoring. Da könnte man natürlich auch noch mehr machen. Und bei den Laboren wurde sehr viel an Strukturen aufgebaut.

Es gibt jetzt aber erste Meldungen, die sagen: Moment mal, davon ist gar nicht mehr so viel da. Und das ist natürlich die Frage: Wie nachhaltig ist das Ganze? Da war viel an Strukturen da, aber man sieht: es geht wieder runter, weil jetzt auch andere Themen wichtiger sind und dann entsprechend da auch nicht mehr so viel Geld reingesteckt wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO bei der Eröffnung des WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin 2020. picture-alliance / Reportdienste Eventpress

Deutschlands neue Rolle in der globalen Pandemievorsorge

SWR: Wie gut sind wir denn heute darin neue Pandemien frühzeitig zu erkennen? Was würdest du sagen?

Kiss: Aktuell ist man durch das Frühwarnsystem sehr gut aufgestellt. Man erinnert sich vielleicht: Vor wenigen Wochen gab es ja auch die Meldungen mit Polio also, wo in mehreren deutschen Städten Polio Viren entdeckt wurden.

SWR: Das war ja auch im Abwasser, oder?

Kiss: Genau, und das wäre vor drei, vier Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Also da hätten wir gar nicht die Strukturen gehabt. Also da ist man durchaus besser. Und auch Deutschland spielt eine wichtigere Rolle.

Es gibt jetzt hier den Pandemic Hub seitens der WHO, was in Deutschland installiert wurde. Die haben eigentlich ein bisschen die Aufgabe, Daten zu sammeln, auch Gegenmaßnahmen zu entwerfen. Und wenn wir bei der Früherkennung darüber sprechen: Dafür braucht man ein weltweites Netz. Und da ist jetzt auch Deutschland wichtiger geworden, muss man sagen, auch die EU.

Neue Strukturen nach der Pandemie für schnellere Impfstoffproduktion

SWR: Wie gut ist denn die Impfstoffforschung auf eine neue Pandemie vorbereitet? Wie gut wäre sie vorbereitet?

Kiss: Ja, es hängt wieder leider sehr stark vom Erreger ab. Also bei Sars-CoV2 wusste man bei dem Coronavirus sehr gut, wo man da andocken muss. Man wusste, welches Virusteil ist wichtig für die Impfstoffentwicklung. Das muss halt beim nächsten Mal nicht unbedingt so aussehen. Also das muss man immer so als Klammer dazu machen.

Und es gibt jetzt durch die Pandemie mehr Initiativen, um zu sagen: Wir möchten eigentlich im Vorhinein schon mehr Wissen über verschiedene Erreger haben. Also dass das ist nicht Glück ist, sondern dass man viele Erreger kennt und sehr schnell starten könnte.

Da gab es schon teilweise Netzwerke: Da gibt es das CEPI, das ist die internationale Koalition für Innovation in der Epidemie-Forschung, da sind viele Staaten beteiligt. Die haben das Ziel, innerhalb von drei bis vier Monaten einen Impfstoff zulassen zu können, einsetzen zu können.

Aber wenn man ganz ehrlich draufguckt: Diese Projekte sind unterfinanziert, jetzt, in den letzten Jahren auch wieder. Da wurde viel Geld reingesteckt. Das ist vielleicht so die Seite mit dem Fragezeichen dahinter.

Auf der anderen Seite muss man sagen: Die EU hat jetzt Pandemie-Verträge geschlossen mit Impfstoffherstellern, die sich verpflichten, sehr schnell produzieren zu können, unter anderem auch BioNTech mit der mRNA-Technik, die da eine Rolle spielt. Da hat man jetzt auch eine neue Plattform, also die Strukturen auch dort, um einen Impfstoff, rein theoretisch- wenn man das Wissen hat - noch schneller entwickeln zu können. Aber es hängt wieder vom Erreger ab.

Als Reaktion auf die Kritik der WHO an den USA im Umgang mit der Corona-Pandemie, zog sich Trump bereits im Juli 2020 erstmals aus der WHO zurück. Nachdem die USA der WHO unter Joe Biden 2021 wieder beigetreten waren, ordenete Trump gleich nach seinem erneuten Amtsantritt wieder den Rückzug seines landes aus der WHO an. picture-alliance / Reportdienste Jonathan Raa

Nach USA-Rückzug aus WHO - EU und Deutschland müssen eigenständiger handeln

SWR: Die USA sind ja mit Trump zum Beispiel aber aus der WHO ausgetreten. Was hat das denn für Konsequenzen, wenn wir auf eine neue mögliche Pandemie schauen?

Kiss: Ja, große, und die Fragezeichen sind da auch noch sehr groß. Also, die USA hat da eine wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel beim Global Outbreak Alert. Das geht es darum, recht schnell Pandemien oder auch Epidemien Ereignisse zu erkennen. Und da war die USA sehr verlässlich bei der Datenlieferung. Und da muss man jetzt schon viele Fragezeichen hintendran machen.

Ich habe ja gesagt, dass die EU durchaus eine wichtige Rolle spielt, eben mit dem Pandemic Hub, was in Berlin sitzt. Also es gibt da durchaus Bestrebungen, dass man da nicht ganz so abhängig ist.

Aber man muss schon sagen: Die FDA, die US-Zulassungsbehörde von Medikamenten und Wirkstoffen, war sehr wichtig und war auch zur Orientierung für die EU sehr wichtig. Und wenn die jetzt eingeschränkt werden, muss die EMA, also die entsprechende Zulassungsbehörde in der EU, deutlich mutiger, autonomer auch arbeiten und hat viel weniger Wissen.

Telemedizin ermöglicht es, medizinische Behandlungen und Beratungen per Telefon oder Videoanruf durchzuführen. So können Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen und Patienten auch aus der Ferne betreuen. picture-alliance / Reportdienste Fabian Strauch

Was die Corona-Pandemie in deutschen Kliniken verbessert hat

SWR: Wie gut sind denn unsere Behörden, aber auch die Kliniken in Deutschland auf eine neue mögliche Pandemie vorbereitet?

Kiss: Also es gibt vieles, das wird jetzt erstmal nicht verschwinden. Zum Beispiel das Intensivbetten-Register. Es gibt ein Netzwerk, das man jetzt sehr schnell weiß, wie sind die Kliniken ausgelastet oder nicht. Das muss man sich vorstellen, das gab es vor der Pandemie in dem Sinne nicht. Also das hilft und es scheint auch so, dass das weitergeht.

Es ist aber schwer abzuschätzen, wie jetzt eben diese ganzen Strukturen, die geschaffen wurden, wie lange bleiben die? Wie lange gönnt man sich das, diese noch zu finanzieren? Bei den Kliniken hängt natürlich viel von der Personalsituation ab. Also wie gut man da die Situation dann verkraftet, weil der Personalmangel dafür sorgt, dass Intensivbetten nicht belegt werden können.

Eine Sache hat sich aber auf jeden Fall geändert. Es gibt auch einen politischen Beschluss, dass man jetzt die Telemedizin verankert hat, also vor allem in dem Sinne, dass Intensivstation untereinander besser zusammenarbeiten.

Ich habe das selbst erlebt. Bei der Uniklinik Tübingen zum Beispiel. Da ging es darum: Die Oberärztin wurde gefragt, muss dieser Patient jetzt verlegt werden? Wie schlecht geht es dem? Das war eben jetzt nicht der Maximalversorger an Klinik. Und die haben dann tatsächlich eine leitende Oberärztin in Tübingen direkt erreichen können. Diese konnte alle Vitalparameter sehen und dann auch eine Bewertung abgeben.

Und das ist natürlich schön, dass es diese Strukturen jetzt auch gibt. Und der politische Beschluss ist, wie gesagt, gefasst. Die sind jetzt auch dazu verpflichtet.