Frank Wittig ist Reporter für SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

Frank Wittig, Reporter für SWR Wissen aktuell privat

Frank Wittig hat schon als Jugendlicher populär vermittelte Wissenschaft in Zeitschriften, Büchern und im Fernsehen geliebt. Während seines Studiums der Literaturwissenschaft in Mainz arbeitete er an der Pressestelle der Universität und verfasste viele Dutzend Artikel über Wissenschaft an der Universität für die Uni-Zeitung – aber auch für entsprechende Zeitungsredaktionen und Magazine.

1996 holte ihn ein Wissenschafts-Redakteur in seine Sendung. Seitdem berichtet der Vater zweier – mittlerweile erwachsener - Kinder für den SWR. Schwerpunkt: kritische Medizin-Berichterstattung.

Zu diesem Thema hat er auch erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Frank Wittig ist mehrfach mit Journalistenpreisen ausgezeichnet worden, hat Lehraufträge für Wissenschaftsjournalismus an zwei Universitäten und moderiert Wissenschafts-Veranstaltungen.

Beiträge für tagesschau.de

Wie Hörgeräte die Gesundheit fördern können

Bessere Krebsdiagnose dank Künstlicher Intelligenz

Gentherapie heilt Kinder mit angeborener Taubheit

Schimpansen erinnern sich an Freunde

Ermittlung von Gesundheitswerten - Wie zuverlässig sind Selbsttests?

Zementhersteller und Müllverbrenner und ihr CO2