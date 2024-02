Woran erkenne ich einen Stein aus dem All?

Kaum ist der NASA der erfolgreiche Rücktransport von Gestein des Asteroiden Bennu zur Erde gelungen, startet sie schon die nächste Sonde zu einem der „Schutthaufen im All“ – wie diese Himmelskörper auch gerne einmal genannt werden. Psyche heißt die Sonde, die heute, Freitag, um 16.19 Uhr an der Spitze einer „Falcon Heavy“-Rakete ins All starten soll. Benannt ist die Sonde nach dem Asteroiden Psyche. Er hat schon länger die Aufmerksamkeit der Forschenden auf sich gezogen, weil Messungen aus der Ferne darauf hindeuten, dass es sich bei ihm keineswegs um einen aus Gesteinsbrocken und Staub locker zusammengefügten interplanetaren Schutthaufen handelt - sondern um einen "nackt" durchs All kreisenden Planetenkern.