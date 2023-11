Woher kommt der Name der Gemeinde "Linsengericht"?

Den Namen der Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Er bezieht sich, wie der Name Freigericht, auf einen ehemaligen Gerichtsbezirk. Und zwar in einem Raum, in dem wohl großflächig Linsenanbau betrieben worden ist, denn dort gibt es auch eine ganze Reihe von Flurnamen wie Linsenacker, Linsenrhein usw.

