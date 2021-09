Wie definiert man "das Insekt"?

per Mail teilen

Das ist relativ leicht zu definieren: Jedes Tier, das in drei Körperabschnitte - also Kopf, Brust und Abdomen, oder Hinterleib, wie wir das nennen – untergliedert ist, und zudem noch sechs Beine hat, die an der Brust sitzen; wenn diese beiden Tatsachen zusammentreffen, dann haben wir ein Insekt. Und wir können dann auch sagen, dass beispielsweise eine Spinne, die ja acht Beine hat und nur zwei Körperabschnitte, kein Insekt ist, sondern dann ein Spinnentier.

Es gibt dann auch noch die Flügel, die sich bei den Insekten entwickelt haben, und die ja auch bei fast allen Insekten vorhanden sind. Das heißt, wenn man ein geflügeltes Gliedertier hat, dann hat man auch immer ein Insekt vor sich.