per Mail teilen

Darf man Hunde anschreien?

Das Anschreien finde ich sehr gut. Es kommt aber darauf an, was es für ein Hund ist. Bei einem kleinen Seelchen sollte ich das natürlich nicht tun. Aber Anschreien ist eine lauthafte Geräuschäußerung, und Hunde benutzen geräuschhafte Laute im aggressiven Verhaltenszusammenhang. Wichtig ist die Stimmmodulation. Sie sollte sehr hoch und melodisch sein, wenn die Hunde etwas gut gemacht haben. Wenn aber „Schicht im Schacht“ ist, gilt: Anschreien. Hunde haben kein Wortverständnis, und es bringt gar nichts, ihnen melodisch zu erklären: „Du, hör mal zu, was du da gerade machst, wollte ich doch nicht ...“ Sie verstehen das gar nicht. Aber ein kurzes „Lass das!“ wird verstanden.