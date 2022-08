Sich "wie ein Schneekönig" freuen – Woher kommt das?

Blinder Passagier und fröhlicher Sänger: der Zaunkönig

Schneekönig ist ein anderer Name für den Zaunkönig. Weitere Bezeichnungen sind Tannkönig, Meisenkönig und bei den alten Griechen Königlein.

Der Dichter Aesop erzählte, wie die Vögel einen König wählen wollten. Als sie sich nicht einigen konnten, sollte ein Wettkampf entscheiden. König sollte der sein, der am höchsten fliegen könnte. Alle erhoben sich in die Luft, aber am allerhöchsten flog der Adler. Als er rief: "Ich fliege am höchsten!", erschrak er. Denn über ihm ertönte eine Stimme: "Ich fliege noch höher!" – Es hatte sich ein Zaunkönig im Adlergefieder mit emportragen lassen.

Bei uns heißt Der Vogel Zaunkönig, weil er gerne auf Zäunen sitzt. Und selbst im bitterkalten Winter hört man ihn fröhlich singen und pfeifen. Deshalb freuen sich Menschen manchmal "wie ein Schneekönig."