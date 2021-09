Wie kommt das Didgeridoo zu seinem Namen?

Ein Aboriginee spielt Didgeridoo SWR

„Das Didgeridoo ist zu seinem Namen gekommen durch eine lautmalerische Wortschöpfung eines Arztes, der in Südaustralien unterwegs war und der muss was gehört haben, was sich dann angehört hat wie: Didg-eri-doo“, erklärt Didgeridoo-Bauer Thomas Gillmeister. Seit 1925 kannte man das Blasinstrument der australischen Aborigines in England als Didgeridoo. Die Ursprünge des Instruments liegen allerdings viel länger zurück: 2000 Jahre, sagen die Forscher – 40.000 Jahre, sagen die Aborigines.

Thomas Gillmeister: „Um das Didgeridoo ranken sich viele verschiedene Mythen und Geschichten.“

...Als das Traumzeitvolk die Erde verließ, hinterließ es den Menschen ein Geschenk: Ein Horn, das ein Klangfeld zwischen ihrer Welt und unserer erzeugt...

Traditionell bestehen Didgeridoos aus Eukalyptus-Ästen, die Termiten hohl gefressen haben. Thomas Gillmeister: „Die Aborigines klopfen die mit einem Klangholz ab und hören dann welches als Instrument genommen werden kann.“ Mit Haifischhaut bearbeiten sie die Äste so lange, bis sie darauf mit Hilfe von Zwerchfell, Stimmbändern und Zunge ganz unterschiedliche Töne hervorbringen können.

Thomas Gillmeister: „Die Aborigines erzählen sich tatsächlich Geschichten, lautmalerisch, durch die Töne des Didgeridoos.“ Traditionell vor allem Mythen, aber mittlerweile gibt es auch moderne Didgeridoo-Geschichten, in denen auch mal ein LKW vorkommt.