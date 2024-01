Stephan Borrmann (* 1959 in Mainz) ist ein deutscher Meteorologe. Seit 2000 arbeitet er als Professor am Institut für Physik der Atmosphäre der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Darüber hinaus ist er seit 2001 als Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz tätig.

Stephan Borrmann SWR