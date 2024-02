Dr. Hans-Heiner Bergmann (Jg. 1939) hat in Marburg/L. studiert und bis 2001 als Professor an der Universität Osnabrück in den Fächern Verhaltensbiologie, Ornithologie und Biologiedidaktik gelehrt. Er hat zahlreiche wissenschaftliche und populäre Schriften veröffentlicht, unter anderem über das Wattenmeer, wohin er viele Exkursionen unternommen hat. Er lebt jetzt im aktiven Ruhestand in Nordhessen.

Hans-Heiner Bergmann SWR