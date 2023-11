Prof. Dr. Antje Boetius ist Tiefseeforscherin am Alfred-Wegener-Institut in Bremen. Dort leitet sie die Gruppe für Tiefsee-Ökologie und -Technologie. Zu ihren Forschungsgebieten gehört u.a. die Geomikrobiologie. Sie nahm weltweit an Tiefseeexpeditionen teil. Ihre Tauchgänge mit dem U-Boot durch die Tiefsee führten sie nach Indien, in die Arktis und zum Schwarzen Meer.

Antje Boetius SWR