Prof. Andreas Kruse ist Direktor des Institutes für Gerontologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er gilt als einer der führenden Alternsforscher in Deutschland und ist Mitglied in mehreren nationalen und internationalen Kommisionen, u.a. der Altenberichtskommission der Bundesregierung und der Menschenrechtskommision für Ältere der Vereinten Nationen. Für seine Verdienste im Bereich der Alternsforschung bekam er 2008 das Bundesverdienstkreuz verliehen.