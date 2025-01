Bienenstich

per Mail teilen

von Herrn Weißmann, Parkhotel Andernach

Portionen: 6 Rezeptautor/Rezeptautorin: Herr Weißmann

Zutaten:

450 g normaler Hefeteig

140 g gehobelte Mandeln

125 g Butter

50 g Zucker

25 g Honig

500 g Vanillepudding

5 – 8 Blatt Gelatine

500 g geschlagene Sahne

200 g geschlagenes Eiweiß

Hefeteig herstellen (ca. 450 g), ausrollen und auf eine runde Kuchenform (ausgefettet) geben. Dann 140 g gehobelte Mandeln mit 125 g Butter, 50 g Zucker und 25 g Honig zusammen in einem Topf einkochen und auf dem Hefeteig verteilen. Bei 160 °C ca. 20 Minuten backen und komplett auskühlen lassen. Den Boden in der Mitte durchschneiden und mit der Füllung in der Kuchenform befüllen.

Für die Füllung 1 Packung Vanillepudding mit 50 g Zucker kochen. 5 - 8 Blatt Gelatine (zuvor in kaltem Wasser eingeweicht) ausdrücken und in die warme Puddingmasse geben und gut verrühren. Leicht abkühlen lassen und 500 g geschlagene Sahne unterheben (oder 300 g geschlagene Sahne und 200 g geschlagenes Eiweiß).

In der Kuchenform den Boden mit der Masse gleichmäßig bedecken. Dann den Kuchendeckel mit den Mandeln schon vorgeschnitten (in Kuchenstücke portioniert) auf die Füllung legen und mindestens 5 Stunden im Kühlschrank abgedeckt durchziehen lassen.

Dazu schmeckt frisch gebrühter Kaffee und für Kinder Kakao.

