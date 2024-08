Mister Gott

Tayo hat’s wirklich nicht leicht bei seinem Chef. Dabei hatte er diesmal lediglich vergessen, den Müll rauszubringen. Blöd nur, dass die Mülltonne ausgerechnet anfängt zu brennen, kurz nachdem Tayo sie endlich befüllt hatte. Uli Zimmermann und sein Kumpan Jürgen, die unglücklicherweise von der Sache Wind bekommen haben, machen schnell einen Verdächtigen aus und nehmen den Buben ins Kreuzverhör. Für diese beiden steht sowieso fest: Tayo ist kriminell!

Sophie hat vom Meister gelernt – und genau wie bei Karl ist das Schnitzen eine ihrer Leidenschaften geworden. Für Ostern arbeitet sie an einem sehr besonderen Motiv. Leider hat sie sich diesmal wohl für das falsche Holz entschieden, so dass die Skulptur bricht. Toni fischt das kaputte Kunstwerk aus dem Müll und macht sich an eine eigenwillige Art von Upcycling. Selbstbewusst gibt er das von Sophie weggeworfene Werk als sein eigenes aus und ahnt nicht, was er damit anrichtet.

Franzens geplanter Neubau auf dem Fallerhof lässt die Gemüter allmählich überkochen, denn dass das Schönwalder Heimatmuseum eine neue Dependance neben dem Fallerhof bekommen soll, steht mittlerweile bereits im Amtsblättle. Franz dachte eigentlich, dass er mit diesem Schachzug auch seinen Bruder Hermann für sein Projekt begeistern könnte. Weit gefehlt. Hermann mauert – aber Franz macht weiter was er will.