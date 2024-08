Aus dem Koffer

Als Uli seinen Vater in der Destille besuchen will, trifft er dort lediglich auf Bea. Dass es zwischen den beiden eine wahrlich brennende Verbindung gibt, damit hat der junge Zimmermann sich mittlerweile abgefunden. Trotzdem kann er sich ein paar richtig fiese Spitzen Bea gegenüber natürlich nicht verkneifen. Als Uli aber entdeckt, dass die Fallerin mittlerweile sogar auf dem Zimmermannhof wohnt, ist er fassungslos und rastet aus!

Jenny und Sebastian genießen es, weg vom Schwarzwald inmitten der Großstadt zu sein. Frühstücksbuffet statt Stallgeruch. Herrlich! Endlich wieder in Berlin zu sein macht Jenny noch viel aufgeregter, als sämtliche Prüfungen es je konnten. Nachdem sie sich vor einiger Zeit auf Spurensuche gewagt hat, ist sie der ersten Begegnung mit ihrem leiblichen Vater so nah wie nie zuvor. Jenny hat herausgefunden wo er arbeitet und macht sich auf den Weg zu ihm …

In jeder freien Minute – und die weiß der Sägewerker sich wie üblich zu beschaffen – schnitzt Toni. Der „Faller Herrgott“ ist in Johannas Hofladen sehr gefragt und Toni kommt mit dem Schnitzen kaum hinterher. Was seine Situation ein wenig erschwert ist, dass Constantin das Ruder in der Säge übernommen hat, solange Sophie bei ihrer kranken Mutter ist. Toni ist mal wieder arg in der Bredouille, denn der Ersatzchef ist streng. Richtig streng.