Jugendstil

Eines steht außer Frage: Wenn Franz Faller zu Tisch bittet, ist sie zur Stelle! Margarethe Markhardt-Siegel ist dabei völlig egal, ob es ein privater oder ein geschäftlicher Termin wird - Hauptsache Franz! Diesmal ist es – wie meistens eigentlich – ein eher geschäftlicher Termin: Es geht um Franzens Bauvorhaben. Und Margarethe merkt wieder einmal nicht, wie Franz sie ausnutzt und sie diesmal vor seinen Neubaukarren spannt.

Die letzte schriftliche Prüfung ist geschafft, und wenn Jenny im Sommer endlich die mündliche hinter sich hat, dann kann es richtig losgehen mit der Juristerei! Jenny ist glücklich! Einzig der Streit zwischen ihren Eltern trübt die Stimmung der jungen Frau. Vermutlich deswegen denkt sie in der letzten Zeit häufig an ihre leibliche Mutter Andrea und ihren Vater, den sie nie kennengelernt hat. Jenny begibt sich auf Spurensuche.

Bea macht zwar ihre Arbeit in der Käserei – aber nachdem sie herausgefunden hat, dass die letzte „Bäuerin für einen Tag“ eine Bekannte von Karl war, was er ihr verheimlicht hatte, kann sie mit ihrem Mann nicht mehr normal sprechen. Die Zweifel zermürben sie – und Karl hat keine Ahnung, was wirklich in ihr wütet. Bea trifft eine Entscheidung und zieht auf den Zimmermannhof.