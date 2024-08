Stolperfallen

Franzens Neugierde ist geweckt als er sieht, dass sich im Einkaufskorb seines Bruders keineswegs das von ihm verschmähte „Öko-Futter“ befindet, sondern eine prächtige Martinsgans. Heinz muss wohl ganz besondere Gäste erwarten, wenn er sich so verausgabt. Ungefragt nimmt Franz das Gourmet-Zepter in die Hand, denn wenn’s ums Kochen geht, macht ihm keiner was vor. Als schließlich die Gäste kommen und er sieht, für wen er sich so ins Zeug gelegt hat, vergeht ihm das Lachen und der Appetit.

Als Celine von der Nachtschicht kommt, ist Johanna schon bei der Arbeit. Sie möchte Vorhänge abnehmen und Fenster putzen. Doch leider kommt, was kommen muss: Johanna stürzt und muss ins Krankenhaus. Zum Glück hat sie sich nicht schwerer verletzt, doch sie wird sich schonen müssen und was die Hofarbeit betrifft erst einmal ausfallen. Auch in der Küche!

Karl wundert sich, als er Tayo noch am Frühstückstisch sitzen sieht, denn eigentlich müsste er schon längst unterwegs in die Werkstatt sein. Obwohl er demnächst bei Tu eine Kochlehre beginnen kann, hat er bis dahin noch seine Arbeit in der Werkstatt zu erledigen. Ob Tayo nun will, oder nicht – Rausschleichen ist nicht! Bea hilft dem Jungen, eine Kündigung zu schreiben, um sein Arbeitsverhältnis ordentlich zu beenden.