Zum Gähnen langweilig findet Albert die Aufmachung der neuen Yoghurt-Edition. Auch der Markenname für das Familien-Startup reißt ihn nicht gerade vom Hocker. Niemals kann man so Kundschaft gewinnen! Wenn die Molkerei-Truppe kein Geld ins Marketing investiert, wird das nichts mit den schwarzen Zahlen, da ist Albert sicher. Zwar kommen seine Ideen bei Riedle und Bea gut an, bei Karl stoßen sie allerdings wieder einmal auf taube Ohren. Der hat keine Lust, schon wieder Geld auszugeben. Schon gar nicht für Alberts PC-Spielereien! Heimlich macht Bea einen Deal mit ihrem Neffen.

Franz Faller ist sicher, dass seine Memoiren nicht nur in Schönwald reißenden Absatz finden werden. Denn was er zu erzählen hat, muss in die Welt getragen werden. Großspurig bereitet er seine erste große Lesung vor und hat dafür den Nebenraum der Dorfkneipe gebucht. Man wird ihm das Buch aus den Händen reißen, das weiß er! Als Eva sich jedoch näher mit dessen Inhalt beschäftigt, sieht sie Rot!

Das Telefon im Rathaus steht nicht mehr still, seit bekannt wurde, dass ein Wolf eine Ziege gerissen hat. Die Dorfbewohner sind sehr beunruhigt und rufen nach Lösungen. Da es so aussieht, als würde der Bürgermeister die Sache wieder einmal einfach aussitzen, macht Josef Zimmermann kurzen Prozess und greift zur Flinte.