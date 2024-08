per Mail teilen

Johannas Unfall hat Auswirkungen auf die gesamte Familie. Schon allein einen Einsatzplan auszuklügeln, damit auf dem Hof alles reibungslos laufen kann, hat allen schon einiges abverlangt. Und reibungslos ohne Johanna? Kaum vorstellbar! Allerdings zeigt der Plan bereits erste Tücken und vor allem Hermann und Albert lernen im Schnelldurchlauf die Leiden einer Hausfrau kennen.

Johanna macht sich Sorgen um Willy, denn der hat schon wieder nichts gefressen. Den Gang zum Tierarzt übernimmt Johanna selbst, schließlich muss sie ja nur über den Hof gehen, um in die Praxis zu gelangen. Da Andreas zu einem Notfall gerufen wurde, trifft Johanna dort auf Monique. … und die setzt Willy auf Diät.

Bernhard hat wieder einmal Nacken. Schlechtgelaunt kommt er im Rathaus an und muss sich sogar beim Ablegen des Jackets von Herrn Weiss helfen lassen. Weit und breit findet der Bürgermeister keinen Arzt, der ihm kurzfristig einen Termin gibt, und Kati kann er nicht erreichen. Einmal mehr muss er am eigenen Leib erfahren, dass in Schönwald einfach ein Landarzt fehlt.