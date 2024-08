Folge 690: Unterstützung

per Mail teilen

Niedergeschlagen warten Karl und Bea auf die Ergebnisse des Labors. Als endlich Andreas auf den Hof kommt, bestätigt sich der schlimme Verdacht: Im Stall ist das Herpesvirus ausgebrochen. Für Karl ist jetzt der denkbar schlechteste Moment, um mit seiner Frau über den Umbau zu diskutieren. Doch Bea lässt nicht locker, denn einmal mehr findet sie sich bestätigt, dass für den Hof ein zweites Standbein her muss.

Eigentlich wollte Kati ihre Tochter spontan im Löwen besuchen, doch Eva ist unterwegs nach Freiburg. Und ehe sich Tu versieht, nimmt Kati die ersten Bestellungen der Gäste entgegen. Kati scheint die Abwechslung richtig Spaß zu machen, doch Tu ist sicher, das Chaos ist vorprogrammiert.

Herr Häfele hat sich wieder einmal per Brief über die Lärmbelästigung im Löwen beschwert. Er droht damit, im Wiederholungsfall die Polizei zu rufen - und ausgerechnet jetzt knattert Toni mit seiner Harley an.