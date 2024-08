Folge 686: Verleumdungen

Die Feriengäste reisen ab und so muss sich Albert auch von Jana verabschieden. Ihr scheint der Abschied nicht viel auszumachen, Albert allerdings fällt er sichtlich schwer. In der Familie ist man froh, dass vor allem Janas Eltern von der Romanze nichts mitbekommen haben. Dafür machen ganz andere Gerüchte schnell die Runde - und die haben vor allem für Albert ungeahnte Folgen!

Eva ist glücklich über den Umsatz der letzten Tage. Ein kleiner Wermutstropfen trübt die gute Laune allerdings, denn wieder einmal ist ein Brief von Herrn Häfele eingetroffen. Während Eva überhaupt kein Verständnis für Herrn Häfele aufbringen will, versucht Tu, die Kampfeslust seiner Chefin in Zaum zu halten. Und das ist gar nicht so einfach.

Im Gesindehaus herrscht Eiszeit. Franz ist sauer auf Matthias, aber der nimmt es anfangs noch gelassen. Doch dann überspannt Franz den Bogen eindeutig.