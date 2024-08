Folge 687: Streitereien

per Mail teilen

Albert ist verzweifelt. Die Beschimpfungen per SMS und E-Mail nehmen noch immer kein Ende und die Gerüchte um Celine ziehen immer weitere Kreise. Bernhard sieht nur einen Weg, diesem Mobbing zu entgehen und will seinen Sohn von der Schule nehmen. In diesem Fall sind er und Monique sich einig - Albert muss ins Internat.

Konzentriert arbeitet Sophie im Sägewerk an ihrer Skulptur. Das einzige, was sie in ihrer Kreativität wirklich stört, sind die ständigen Kommentare von Toni und Niki. Die beiden lassen keine Gelegenheit aus, ihre Späße über Sophies Skulptur zu machen. Als Karl das mitbekommt, macht er Sophie einen Vorschlag.

Franz hat einen neuen Investor für sein Hotelprojekt gefunden. Und während er sich wieder auf der Siegerstraße fühlt, wartet Matthias nervös auf den Bescheid vom Bauausschuss. Dann erhält er einen Anruf von seinem Sohn Jonas - Matthias muss überstürzt nach Höxter abreisen.