Folge 359: Drei Grazien

Johanna backt für den Markt. Zuerst unken Karl und Hermann noch. Als sie dann aber feststellen, dass Johanna die Sachen von Lioba immer noch auf den Markt mitnimmt, glauben sie es nicht. Hermann meint, dass Liobas Bein doch längst geheilt sein müsste! Doch Johanna hält es für ihre Pflicht, ihr zu helfen. Und sie lässt sich von niemandem davon abbringen! Hermann trifft im Flur auf Lioba. Er wirft ihr vor, Johanna auszunutzen. Doch Johanna beruhigt Lioba. Dann stellt sie Hermann in den Senkel. Der jedoch ist völlig selbstgerecht und sich keiner Schuld bewusst! Johanna gerät richtig in Rage.

Johanna backt auch spät noch Brote. Bea kommt aus dem Löwen und geht ihr sofort zur Hand. Später schleicht Karl aus dem Haus und fährt mit dem Auto weg. Johanna fragt sich, wohin er um diese Zeit noch will? Am nächsten Tag ist Karl richtig müde. Als Johanna wissen will, wo er war, gibt er keine Antwort.

Leni kommt, um mit Johanna auf den Markt zu gehen. Auch sie schimpft mit ihr, dass sie Liobas Sachen mitnimmt. Ob Johanna dafür wenigstens Prozente bekommt? Auf dem Markt macht Leni Lioba auch noch dafür verantwortlich, dass sie auf ihrer eigenen Marmelade sitzen bleibt. Womöglich ist da Voodoo im Spiel? Schließlich stellt sie Johanna vor die Wahl: entweder die oder ich!