Folge 358: Kampfgeist

Es ist Muttertag, und Bea möchte zur Feier des Tages kochen - mit dem Wok! Johanna zweifelt, dass dies ein richtig festliches Essen werden wird. Auch Hermann ist ungeduldig. Er muss mal wieder zu einer Sitzung der Bürgerinitiative, selbst heute, am Sonntag. Schließlich gibt es Nasi-Goreng. Dies schmeckt so gut, dass sogar Hermann beinahe vergisst, dass er noch einen Termin hat!

Frau Markhardt-Siegel ist auf vollen Touren. Hermann macht sich unterdessen Sorgen um Frau Heilert, denn die ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie möchte nicht in Nachbarschaft zu einer Mobilfunkanlage wohnen und will deshalb ihre ererbte Eigentumswohnung verkaufen. Die energische Bürgermeister-Stellvertreterin Markhardt-Siegel hingegen zeigt sich kämpferisch. Sie hat schon einen Schlachtplan ausgearbeitet. Dazu gehört die Besetzung des Kirchturms, Telefonterror beim Pfarrer und die Stürmung von Gottesdiensten!

Hermann redet mit dem Pfarrer. Im Gespräch wird einiges klarer. Der Pfarrer wollte von dem Geld für die Mobilfunkanlage einer armen Familie ermöglichen, endlich mal wieder in Urlaub zu fahren. Auch wenn ihn nun die Argumente der Bürgerinitiative überzeugt haben, so kann er doch nicht mehr aus dem Vertrag aussteigen! Hermann meint, dass er wenigstens die Papiere auf ihre Laufzeit hin überprüfen soll, vielleicht ist da noch was zu machen?