Folge 357: Teufelszeug

Hermann war auf einem Bürgermeistertreffen. Dort hat er mit Kollegen gesprochen, die ebenfalls Probleme mit Mobilfunkanlagen haben. Frau Markhardt-Siegel und Frau Heilert wähnen Hermann noch auf dem Bürgermeistertreffen. So räumen sie sein Büro um, um dort eine Versammlung der Bürgerinitiative zu veranstalten. Nach Ostern soll die Mobilfunkanlage in Betrieb genommen werden, deshalb ist schnelles Handels gefragt.

Johanna fragt Hermann, ob er denn schon mit dem Pfarrer gesprochen hat. Doch Hermann erklärt ihr, dass Frau Markhardt-Siegel das schon vergeblich versucht hat. Johanna wundert sich. Schließlich hört Hermann sonst auch nicht auf das, was andere sagen. Sie überzeugt Hermann, selbst das Gespräch mit dem Pfarrer zu suchen.

Hermann taucht in seinem Büro auf und ist sauer, dass sein Büro so einfach mit Beschlag belegt wurde - und das noch ohne ihn zu fragen! Auch hatte ihn Frau Markhardt-Siegel nicht über eine Demonstration informiert, die sie am Vortag organisiert hatte. Bei der Sitzung plädiert Frau Markhardt-Siegel dafür, den Pfarrer unter Druck setzen. Sie will den Kirchturm besetzen, und dem Bischof hat sie auch schon geschrieben!