Folge 360: Schönheitsfragen

Leni besucht Johanna. Sie hat ein neues "Projekt" und möchte Johanna dafür gewinnen. Ob Johanna denn nichts an ihr auffiele? Sie erklärt Johanna, dass es Schicksal war, dass sie sich auf dem Markt gestritten hätten. Denn so hat sie eine Frau kennen gelernt. Und das, was die zu erzählen hatte, wird einiges verändern. Was das wohl war? Kosmetikberatung! Johanna ist skeptisch. Aber Leni findet, dass das viel praktischer ist, als auf den Markt zu gehen.

Karl ist sauer. Er findet, dass Leni Johanna den Kopf verdreht. Beim Mittagessen meint auch Hermann schmunzelnd, dass Kosmetikberatung nun wirklich nichts für sein Blümle sei! Johanna ist gekränkt - jeder will ihr sagen, was zu ihr passt! Einzig Kati kann dem Gedanken, dass Johanna in die Schönheitsberatung einsteigt, noch etwas abgewinnen - vielleicht findet sie sogar eine Marktlücke!

Karl verschwindet erneut heimlich, und das mitten in der Nacht! Johanna macht sich langsam Gedanken. Hermann hingegen ist müde und möchte nichts davon hören. Als Johanna Karl am nächsten Morgen auf seine nächtlichen Ausflüge anspricht, antwortet der ausweichend. Welches Geheimnis er wohl hat?